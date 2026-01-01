Watcharr é um rastreador de lista de assistidos de código aberto que consolida filmes, séries de TV, animes e videogames em uma única biblioteca auto-hospedada. Construído com Go e SvelteKit, ele puxa metadados de TMDB, IGDB, AniList e Jikan para que cada entrada chegue com pôsteres, elenco e detalhes de episódios sem a necessidade de entrada manual.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém seu histórico de visualização, classificações e atividade de amigos fora de serviços de terceiros como Trakt ou MyAnimeList. A autenticação de usuário integrada, sincronização com Jellyfin e Plex, e armazenamento SQLite leve o tornam adequado para rastreadores solo, residências e pequenas comunidades.