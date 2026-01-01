Implante Watcharr com instalação em um clique.
Lista de acompanhamento auto-hospedada para filmes, séries de TV, animes e jogos com interface de usuário moderna e contas de usuário integradas.
Escolha um plano VPS para Watcharr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Watcharr
Watcharr é um rastreador de lista de assistidos de código aberto que consolida filmes, séries de TV, animes e videogames em uma única biblioteca auto-hospedada. Construído com Go e SvelteKit, ele puxa metadados de TMDB, IGDB, AniList e Jikan para que cada entrada chegue com pôsteres, elenco e detalhes de episódios sem a necessidade de entrada manual.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém seu histórico de visualização, classificações e atividade de amigos fora de serviços de terceiros como Trakt ou MyAnimeList. A autenticação de usuário integrada, sincronização com Jellyfin e Plex, e armazenamento SQLite leve o tornam adequado para rastreadores solo, residências e pequenas comunidades.
Watcharr: principais recursos
Monitoramento unificado
Acompanhe filmes, séries de TV, animes e jogos lado a lado em uma única biblioteca, em vez de usar vários aplicativos separados para cada mídia.
Status e avaliações
Marque as entradas como planejadas, assistindo, finalizadas, em espera ou descartadas, e anexe avaliações pessoais de 10 pontos e pensamentos a cada título.
Fontes ricas de metadados
Obtém pôsteres, elenco, listas de episódios e datas de lançamento do TMDB, IGDB, AniList e Jikan para que sua biblioteca permaneça precisa sem edições manuais.
Autenticação integrada
Contas de usuário nativas com login opcional via Jellyfin, Plex e OIDC permitem que famílias e pequenas comunidades compartilhem uma instância com segurança.
Feed de atividades e amigos
Siga outros usuários na sua instância, navegue pelas listas públicas deles e veja um feed ao vivo de mudanças de status e novas avaliações.
Binário Go leve
Um único contêiner com SQLite incorporado usa CPU e memória mínimas, o que permite que ele rode confortavelmente nos menores planos de VPS.
Por que executar Watcharr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web