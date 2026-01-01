Implante Bookshelf com instalação em um clique.
Renascimento ativo da comunidade do Readarr para automatizar o gerenciamento de biblioteca de ebooks e audiolivros.
Escolha um plano VPS para Bookshelf
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bookshelf
O Bookshelf é o sucessor do Readarr, mantido pela comunidade, construído sobre o mesmo framework arr que impulsiona o Sonarr e o Radarr. Ele monitora seus autores favoritos, rastreia novos lançamentos e baixa e organiza livros automaticamente através dos seus clientes de download existentes — incluindo qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — antes de arquivá-los em sua biblioteca Calibre ou Calibre-Web com metadados limpos.
Hospedar o Bookshelf em um VPS mantém o serviço funcionando 24 horas para que os lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, sem depender de uma máquina doméstica estar online. Volumes persistentes preservam suas listas de autores, perfis de qualidade e histórico de downloads através das atualizações do contêiner.
Bookshelf: principais recursos
Acompanhamento Automático de Autores
Monitore bibliografias completas de autores e séries para que cada novo lançamento seja automaticamente enfileirado para download sem busca manual.
Suporte a Ebooks Multi-Formato
Suporta formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF e de audiolivro, incluindo M4B, oferecendo a você uma ferramenta para toda a sua biblioteca digital.
Baixar Integração do Cliente
Conecta-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd e NZBGet para que os livros cheguem à sua biblioteca através de qualquer cliente que você já utilize.
Sincronização da Biblioteca Calibre
Integra-se diretamente com Calibre e Calibre-Web para importar novas aquisições com metadados consistentes e nomenclatura de pastas automaticamente.
Gerenciamento de Perfil de Qualidade
Defina formatos preferenciais e opções de fallback por perfil, garantindo que os downloads atendam aos seus padrões de qualidade sem intervenção manual.
Por que executar Bookshelf na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.