O Bookshelf é o sucessor do Readarr, mantido pela comunidade, construído sobre o mesmo framework arr que impulsiona o Sonarr e o Radarr. Ele monitora seus autores favoritos, rastreia novos lançamentos e baixa e organiza livros automaticamente através dos seus clientes de download existentes — incluindo qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — antes de arquivá-los em sua biblioteca Calibre ou Calibre-Web com metadados limpos.

Hospedar o Bookshelf em um VPS mantém o serviço funcionando 24 horas para que os lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, sem depender de uma máquina doméstica estar online. Volumes persistentes preservam suas listas de autores, perfis de qualidade e histórico de downloads através das atualizações do contêiner.