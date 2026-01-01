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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Bookshelf

O Bookshelf é o sucessor do Readarr, mantido pela comunidade, construído sobre o mesmo framework arr que impulsiona o Sonarr e o Radarr. Ele monitora seus autores favoritos, rastreia novos lançamentos e baixa e organiza livros automaticamente através dos seus clientes de download existentes — incluindo qBittorrent, Transmission, SABnzbd e NZBGet — antes de arquivá-los em sua biblioteca Calibre ou Calibre-Web com metadados limpos.

Hospedar o Bookshelf em um VPS mantém o serviço funcionando 24 horas para que os lançamentos sejam capturados no momento em que aparecem, sem depender de uma máquina doméstica estar online. Volumes persistentes preservam suas listas de autores, perfis de qualidade e histórico de downloads através das atualizações do contêiner.

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O que você pode criar com {name}

Bookshelf: principais recursos

Acompanhamento Automático de Autores

Monitore bibliografias completas de autores e séries para que cada novo lançamento seja automaticamente enfileirado para download sem busca manual.

Suporte a Ebooks Multi-Formato

Suporta formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF e de audiolivro, incluindo M4B, oferecendo a você uma ferramenta para toda a sua biblioteca digital.

Baixar Integração do Cliente

Conecta-se a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd e NZBGet para que os livros cheguem à sua biblioteca através de qualquer cliente que você já utilize.

Sincronização da Biblioteca Calibre

Integra-se diretamente com Calibre e Calibre-Web para importar novas aquisições com metadados consistentes e nomenclatura de pastas automaticamente.

Gerenciamento de Perfil de Qualidade

Defina formatos preferenciais e opções de fallback por perfil, garantindo que os downloads atendam aos seus padrões de qualidade sem intervenção manual.

Por que executar Bookshelf na Hostinger?

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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