Implante Rybbit com um clique.
Plataforma de análise web moderna de código aberto que rastreia o comportamento do visitante sem cookies, scripts de rastreamento ou coleta invasiva de dados.
Escolha um plano VPS para Rybbit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Rybbit
O Rybbit é uma plataforma de análise web com foco em privacidade, projetada como uma alternativa moderna ao Google Analytics. Ela oferece visualizações de página, sessões, taxas de rejeição, referências, dados geográficos e replays de sessão sem usar cookies ou rastreamento entre sites — tornando a conformidade com o GDPR uma propriedade integrada, e não uma reflexão tardia.
Alimentado por ClickHouse para armazenamento de eventos de alto desempenho e PostgreSQL para dados de aplicação, o Rybbit lida com grandes volumes de eventos com consultas rápidas no painel. A auto-hospedagem elimina taxas por site e limites de retenção de dados, dando a você total propriedade dos dados dos visitantes em todas as suas propriedades.
Rybbit: principais recursos
Rastreamento sem cookies
Rastreia visitantes sem cookies ou fingerprinting, removendo a necessidade de banners de consentimento enquanto permanece em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA).
Replays de Sessão
Grava e reproduz sessões de usuários para entender exatamente como os visitantes navegam em seu site e onde eles desistem.
Rastreamento de Eventos Personalizados
Capture qualquer interação do usuário com eventos personalizados e propriedades JSON para análise detalhada de funil e otimização de conversão.
Painel em Tempo Real
Visualize contagens de visitantes em tempo real, páginas ativas e atualizações instantâneas de métricas para que você possa monitorar picos de tráfego conforme eles acontecem.
Suporte a múltiplos sites
Gerencie análises para vários sites a partir de um único painel com controles de acesso em nível de organização para equipes.
Por que executar Rybbit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.