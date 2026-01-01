O Rybbit é uma plataforma de análise web com foco em privacidade, projetada como uma alternativa moderna ao Google Analytics. Ela oferece visualizações de página, sessões, taxas de rejeição, referências, dados geográficos e replays de sessão sem usar cookies ou rastreamento entre sites — tornando a conformidade com o GDPR uma propriedade integrada, e não uma reflexão tardia.

Alimentado por ClickHouse para armazenamento de eventos de alto desempenho e PostgreSQL para dados de aplicação, o Rybbit lida com grandes volumes de eventos com consultas rápidas no painel. A auto-hospedagem elimina taxas por site e limites de retenção de dados, dando a você total propriedade dos dados dos visitantes em todas as suas propriedades.