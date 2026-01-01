Implante Euro-Office DocumentServer com instalação em um clique.
Solução de colaboração auto-hospedada com soberania digital por padrão. Desenvolvida na Europa, permite que equipes editem documentos, planilhas e apresentações simultaneamente via navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Euro-Office DocumentServer
O Euro-Office DocumentServer é uma suíte de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP e PDF para sua própria infraestrutura. Construído sobre a base de código ONLYOFFICE DocumentServer, licenciada sob AGPL, e renomeado para a soberania digital europeia, ele serve como um backend de edição colaborativa integrável para plataformas como Nextcloud e ownCloud.
A auto-hospedagem do Euro-Office DocumentServer mantém cada documento, sessão de edição e chamada de integração dentro do seu VPS — nenhuma nuvem de terceiros tem acesso ao conteúdo. A autenticação por token JWT protege a API por padrão, e a implantação empacotada entrega PostgreSQL, RabbitMQ e Redis pré-configurados para um servidor de edição pronto para produção.
Euro-Office DocumentServer: principais recursos
Soberania digital por padrão
Fork AGPL desenvolvido na Europa com foco em soberania digital — seus documentos, logs e dados ficam sempre na infraestrutura que você controla.
Edição colaborativa em tempo real
Trabalhe em equipe sem desencontros. Crie e edite arquivos em tempo real, acompanhe quem está online pelo cursor e gerencie sugestões diretamente pelos comentários.
Compatibilidade com MS Office
Abra e salve arquivos DOCX, XLSX e PPTX com alta fidelidade na preservação do layout. Também oferece suporte nativo aos formatos ODT, ODS e ODP.
Segurança da API JWT
A validação de JSON Web Token protege cada chamada de API, para que apenas integrações e clientes autorizados possam se conectar ao servidor de edição.
Integração com Nextcloud
Backend de edição colaborativa pronto para integração com Nextcloud, ownCloud e outras plataformas que já oferecem suporte aos conectores do ONLYOFFICE.
Edição de PDF e formulários
Edite PDFs e crie formulários direto no navegador, sem precisar de programas ou extensões adicionais.
Por que executar Euro-Office DocumentServer na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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