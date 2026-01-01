O Euro-Office DocumentServer é uma suíte de escritório online de código aberto que oferece edição colaborativa baseada em navegador de formatos DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP e PDF para sua própria infraestrutura. Construído sobre a base de código ONLYOFFICE DocumentServer, licenciada sob AGPL, e renomeado para a soberania digital europeia, ele serve como um backend de edição colaborativa integrável para plataformas como Nextcloud e ownCloud.

A auto-hospedagem do Euro-Office DocumentServer mantém cada documento, sessão de edição e chamada de integração dentro do seu VPS — nenhuma nuvem de terceiros tem acesso ao conteúdo. A autenticação por token JWT protege a API por padrão, e a implantação empacotada entrega PostgreSQL, RabbitMQ e Redis pré-configurados para um servidor de edição pronto para produção.