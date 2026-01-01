Implante Databag com um clique.
Mensageiro federado auto-hospedado com criptografia de ponta a ponta, chamadas de áudio/vídeo e threads de conversa baseados em tópicos.
Escolha um plano VPS para Databag
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Databag
Databag é uma plataforma de mensagens federada e auto-hospedada que oferece comunicação descentralizada para indivíduos e pequenas comunidades, sem depender de servidores corporativos ou infraestrutura blockchain. Utilizando criptografia de chave pública-privada para identidade, as contas não estão vinculadas a nenhum domínio de hospedagem específico — usuários em diferentes nós do Databag podem trocar mensagens livremente, semelhante ao funcionamento da federação de e-mails.
A plataforma suporta tópicos selados criptografados de ponta a ponta, chamadas de áudio e vídeo, notificações push para celular e organização de mensagens baseada em tópicos. Auto-hospedar em seu VPS significa que todas as conversas, histórico de chamadas e dados de contato permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura, com contas ilimitadas por nó e sem taxas por usuário — tornando-o ideal para famílias, grupos de amigos e pequenas organizações que desejam mensagens modernas sem intermediários corporativos.
Databag: principais recursos
Mensageria Federada
Contas em diferentes nós do Databag podem se comunicar diretamente, criando uma rede descentralizada onde nenhum servidor único controla todas as conversas.
Criptografia de ponta a ponta
Tópicos selados usam criptografia do lado do cliente para que o conteúdo das mensagens seja privado mesmo para o administrador do servidor que hospeda o nó.
Chamada de Áudio e Vídeo
As chamadas integradas eliminam a necessidade de uma ferramenta separada de videoconferência para comunidades que já usam o Databag para mensagens.
Tópicos por Assunto
Organiza conversas por assunto em vez de contato, facilitando a manutenção de discussões focadas e pesquisáveis em toda a comunidade.
Contas Ilimitadas
Cada nó suporta quantas contas forem necessárias sem custo adicional, tornando econômico hospedar mensagens para uma casa ou organização inteira.
Por que executar Databag na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.