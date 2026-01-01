Databag é uma plataforma de mensagens federada e auto-hospedada que oferece comunicação descentralizada para indivíduos e pequenas comunidades, sem depender de servidores corporativos ou infraestrutura blockchain. Utilizando criptografia de chave pública-privada para identidade, as contas não estão vinculadas a nenhum domínio de hospedagem específico — usuários em diferentes nós do Databag podem trocar mensagens livremente, semelhante ao funcionamento da federação de e-mails.

A plataforma suporta tópicos selados criptografados de ponta a ponta, chamadas de áudio e vídeo, notificações push para celular e organização de mensagens baseada em tópicos. Auto-hospedar em seu VPS significa que todas as conversas, histórico de chamadas e dados de contato permanecem inteiramente dentro da sua infraestrutura, com contas ilimitadas por nó e sem taxas por usuário — tornando-o ideal para famílias, grupos de amigos e pequenas organizações que desejam mensagens modernas sem intermediários corporativos.