Implante Bluesky Ozone com instalação em um clique.
Serviço de moderação e rotulagem auto-hospedado para a rede Bluesky e outros aplicativos do Protocolo AT.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Bluesky Ozone
Bluesky Ozone é o serviço oficial de moderação e rotulagem para o Protocolo AT, a rede aberta que impulsiona o Bluesky. Ele combina uma interface web Next.js com um serviço de backend que permite aos moderadores triar relatórios, remover ou suspender conteúdo e contas, aplicar rótulos e publicar esses rótulos de volta na rede através de WebSockets.
Executar sua própria instância Ozone transforma você em um provedor de rótulos que os usuários do Bluesky podem assinar e combinar, dando a comunidades, editores e pesquisadores uma maneira de moldar o que eles e seus membros veem sem depender de nenhum provedor de moderação único. A auto-hospedagem mantém relatórios, histórico de rótulos e decisões de política em uma infraestrutura que você controla.
Bluesky Ozone: principais recursos
Rotulagem empilhável
Publique rótulos que os usuários do Bluesky podem ativar, sobrepondo suas visões de moderação às políticas de rede padrão.
Triagem de relatórios
Revise, escale e aja sobre relatórios de moderação recebidos a partir de uma única interface projetada para equipes de moderação.
Remoções e suspensões
Aplicar remoções, suspender contas e reverter decisões com histórico de auditoria completo vinculado à identidade do moderador.
Templates de e-mail
Envie e-mails de moderação padronizados para usuários afetados diretamente do painel para uma comunicação consistente.
Regras de rótulo personalizadas
Crie e modifique seu próprio vocabulário de rótulos para se adequar a comunidades de nicho, idiomas ou políticas de conteúdo.
Por que executar Bluesky Ozone na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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