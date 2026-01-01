Bluesky Ozone é o serviço oficial de moderação e rotulagem para o Protocolo AT, a rede aberta que impulsiona o Bluesky. Ele combina uma interface web Next.js com um serviço de backend que permite aos moderadores triar relatórios, remover ou suspender conteúdo e contas, aplicar rótulos e publicar esses rótulos de volta na rede através de WebSockets.

Executar sua própria instância Ozone transforma você em um provedor de rótulos que os usuários do Bluesky podem assinar e combinar, dando a comunidades, editores e pesquisadores uma maneira de moldar o que eles e seus membros veem sem depender de nenhum provedor de moderação único. A auto-hospedagem mantém relatórios, histórico de rótulos e decisões de política em uma infraestrutura que você controla.