Snipe-IT é um poderoso sistema de gerenciamento de ativos de TI de código aberto, construído em Laravel, que ajuda as organizações a rastrear ativos de hardware, licenças de software, acessórios e consumíveis durante todo o seu ciclo de vida. Com mais de 13.000 estrelas no GitHub, ele oferece recursos de nível empresarial, incluindo fluxos de trabalho de check-in/check-out, rastreamento de depreciação, gerenciamento de garantia e relatórios abrangentes — tudo sem taxas de licenciamento caras.

Auto-hospedar o Snipe-IT em seu VPS oferece a você propriedade completa de dados confidenciais de ativos e licenças, sem custos recorrentes por usuário ou por ativo. A implantação com MariaDB escala de pequenas equipes a grandes empresas, gerenciando milhares de ativos enquanto mantém consultas rápidas para leitura de código de barras, relatórios e integrações de API REST.