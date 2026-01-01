Implante o Snipe-IT com instalação de um clique.
Gerenciamento de ativos de TI de código aberto gratuito para rastrear hardware, licenças de software e depreciação em toda a sua organização.
Escolha um plano VPS para Snipe-IT
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Snipe-IT
Snipe-IT é um poderoso sistema de gerenciamento de ativos de TI de código aberto, construído em Laravel, que ajuda as organizações a rastrear ativos de hardware, licenças de software, acessórios e consumíveis durante todo o seu ciclo de vida. Com mais de 13.000 estrelas no GitHub, ele oferece recursos de nível empresarial, incluindo fluxos de trabalho de check-in/check-out, rastreamento de depreciação, gerenciamento de garantia e relatórios abrangentes — tudo sem taxas de licenciamento caras.
Auto-hospedar o Snipe-IT em seu VPS oferece a você propriedade completa de dados confidenciais de ativos e licenças, sem custos recorrentes por usuário ou por ativo. A implantação com MariaDB escala de pequenas equipes a grandes empresas, gerenciando milhares de ativos enquanto mantém consultas rápidas para leitura de código de barras, relatórios e integrações de API REST.
Snipe-IT: principais recursos
Check-in/Check-out de Ativos
Acompanhe exatamente quem tem qual ativo a qualquer momento com um fluxo de trabalho simplificado de check-in e check-out e notificações automáticas por e-mail.
Gerenciamento de Licenças
Gerencie chaves de licença de software, contagens de assentos e datas de renovação para manter a conformidade e evitar licenciamento excessivo ou insuficiente.
Controle de Depreciação
Calcule a depreciação de ativos usando os métodos de linha reta ou saldo decrescente para relatórios financeiros e contabilidade precisos.
Código de barras e Códigos QR
Gere e escaneie códigos de barras ou QR codes para cada ativo, permitindo auditorias físicas rápidas e gerenciamento de inventário otimizado para dispositivos móveis.
REST API e Relatórios
Exporte dados para CSV ou Excel e integre com sistemas externos através de uma API REST completa para automação e fluxos de trabalho de inteligência de negócios.
Por que executar Snipe-IT na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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