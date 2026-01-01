Implante TinyAuth com instalação em um clique.
Um middleware Traefik forward-auth leve que adiciona uma tela de login a qualquer aplicativo auto-hospedado com um único rótulo.
Escolha um plano VPS para TinyAuth
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TinyAuth
TinyAuth é um middleware de autenticação auto-hospedado leve que adiciona uma tela de login a qualquer aplicação rodando por trás do proxy reverso Traefik. Ao contrário de provedores de identidade completos, o TinyAuth é um único binário Go suportado por SQLite, implantável em segundos com configuração mínima. Um único rótulo de middleware no arquivo Docker Compose de qualquer aplicação é tudo o que é preciso para proteger o acesso com um nome de usuário e senha ou login OAuth.
Auto-hospedar o TinyAuth no seu VPS significa que cada aplicação que você implanta — painéis, ferramentas de desenvolvedor, serviços de monitoramento — compartilha uma única camada de autenticação sem expor esses serviços publicamente. A integração OAuth com Google, GitHub e qualquer provedor OIDC permite que os membros da equipe façam login com credenciais existentes, e o suporte TOTP integrado adiciona uma camada de autenticação de dois fatores sem exigir um serviço adicional.
TinyAuth: principais recursos
Traefik Autenticação de Encaminhamento
Adicione uma barreira de login a qualquer aplicativo roteado pelo Traefik adicionando um único rótulo de middleware — não são necessárias alterações no aplicativo protegido.
Suporte a Provedor OAuth
Permita o login via Google, GitHub ou qualquer provedor compatível com OIDC para que os membros da equipe usem credenciais existentes em vez de gerenciar senhas separadas.
TOTP Autenticação de dois fatores
Adicione senhas de uso único baseadas em tempo a qualquer conta, reforçando o acesso a aplicativos auto-hospedados sem implantar um serviço 2FA dedicado.
Compartilhamento de cookies de subdomínio
Um único login TinyAuth abrange todos os aplicativos hospedados em subdomínios do mesmo domínio, assim os usuários se autenticam uma vez e se movem livremente pela pilha.
Zero Dependências Externas
Executa como um único binário com armazenamento SQLite — sem a necessidade de Redis, PostgreSQL ou LDAP, mantendo o consumo de recursos mínimo em qualquer plano VPS.
Por que executar TinyAuth na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.