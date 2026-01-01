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O que você pode criar com TinyAuth

TinyAuth é um middleware de autenticação auto-hospedado leve que adiciona uma tela de login a qualquer aplicação rodando por trás do proxy reverso Traefik. Ao contrário de provedores de identidade completos, o TinyAuth é um único binário Go suportado por SQLite, implantável em segundos com configuração mínima. Um único rótulo de middleware no arquivo Docker Compose de qualquer aplicação é tudo o que é preciso para proteger o acesso com um nome de usuário e senha ou login OAuth.

Auto-hospedar o TinyAuth no seu VPS significa que cada aplicação que você implanta — painéis, ferramentas de desenvolvedor, serviços de monitoramento — compartilha uma única camada de autenticação sem expor esses serviços publicamente. A integração OAuth com Google, GitHub e qualquer provedor OIDC permite que os membros da equipe façam login com credenciais existentes, e o suporte TOTP integrado adiciona uma camada de autenticação de dois fatores sem exigir um serviço adicional.

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O que você pode criar com {name}

TinyAuth: principais recursos

Traefik Autenticação de Encaminhamento

Adicione uma barreira de login a qualquer aplicativo roteado pelo Traefik adicionando um único rótulo de middleware — não são necessárias alterações no aplicativo protegido.

Suporte a Provedor OAuth

Permita o login via Google, GitHub ou qualquer provedor compatível com OIDC para que os membros da equipe usem credenciais existentes em vez de gerenciar senhas separadas.

TOTP Autenticação de dois fatores

Adicione senhas de uso único baseadas em tempo a qualquer conta, reforçando o acesso a aplicativos auto-hospedados sem implantar um serviço 2FA dedicado.

Compartilhamento de cookies de subdomínio

Um único login TinyAuth abrange todos os aplicativos hospedados em subdomínios do mesmo domínio, assim os usuários se autenticam uma vez e se movem livremente pela pilha.

Zero Dependências Externas

Executa como um único binário com armazenamento SQLite — sem a necessidade de Redis, PostgreSQL ou LDAP, mantendo o consumo de recursos mínimo em qualquer plano VPS.

Por que executar TinyAuth na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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