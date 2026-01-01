TinyAuth é um middleware de autenticação auto-hospedado leve que adiciona uma tela de login a qualquer aplicação rodando por trás do proxy reverso Traefik. Ao contrário de provedores de identidade completos, o TinyAuth é um único binário Go suportado por SQLite, implantável em segundos com configuração mínima. Um único rótulo de middleware no arquivo Docker Compose de qualquer aplicação é tudo o que é preciso para proteger o acesso com um nome de usuário e senha ou login OAuth.

Auto-hospedar o TinyAuth no seu VPS significa que cada aplicação que você implanta — painéis, ferramentas de desenvolvedor, serviços de monitoramento — compartilha uma única camada de autenticação sem expor esses serviços publicamente. A integração OAuth com Google, GitHub e qualquer provedor OIDC permite que os membros da equipe façam login com credenciais existentes, e o suporte TOTP integrado adiciona uma camada de autenticação de dois fatores sem exigir um serviço adicional.