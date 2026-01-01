InsForge é uma plataforma de backend tudo-em-um de código aberto, projetada para codificação agentiva. Ela agrupa os blocos de construção que as aplicações modernas precisam — autenticação, um banco de dados PostgreSQL com APIs REST e em tempo real, armazenamento de arquivos compatível com S3, um gateway de modelo LLM e funções de borda baseadas em Deno — por trás de uma única interface de administração (UI) e servidor MCP que agentes de codificação de IA podem controlar programaticamente.

Auto-hospedar o InsForge em seu próprio VPS mantém contas de usuário, dados de aplicação e arquivos enviados sob seu controle total, sem preços por projeto, sem limites de uso e sem dependência de fornecedor. O servidor MCP incluído permite que agentes de codificação como Claude e Cursor provisionem tabelas, configurem a autenticação, implementem funções e gerenciem o armazenamento diretamente do seu editor.