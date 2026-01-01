Implante InsForge com instalação em um clique.
Plataforma de backend de código aberto para agentes de codificação de IA, agrupando autenticação, Postgres, armazenamento e funções de borda.
Escolha um plano VPS para InsForge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com InsForge
InsForge é uma plataforma de backend tudo-em-um de código aberto, projetada para codificação agentiva. Ela agrupa os blocos de construção que as aplicações modernas precisam — autenticação, um banco de dados PostgreSQL com APIs REST e em tempo real, armazenamento de arquivos compatível com S3, um gateway de modelo LLM e funções de borda baseadas em Deno — por trás de uma única interface de administração (UI) e servidor MCP que agentes de codificação de IA podem controlar programaticamente.
Auto-hospedar o InsForge em seu próprio VPS mantém contas de usuário, dados de aplicação e arquivos enviados sob seu controle total, sem preços por projeto, sem limites de uso e sem dependência de fornecedor. O servidor MCP incluído permite que agentes de codificação como Claude e Cursor provisionem tabelas, configurem a autenticação, implementem funções e gerenciem o armazenamento diretamente do seu editor.
InsForge: principais recursos
Agente de IA nativo
Servidor MCP integrado expõe autenticação, banco de dados, armazenamento e funções como ferramentas que agentes de codificação de IA podem chamar diretamente enquanto constroem seu aplicativo.
PostgreSQL com API automática
O PostgREST integrado transforma instantaneamente seu esquema em uma API REST versionada com segurança em nível de linha, para que você entregue endpoints sem escrever código repetitivo.
Autenticação integrada
Autenticação por email e senha, mais provedores OAuth (Google, GitHub, Discord e outros), estão prontos para integrar ao seu cliente com uma única chamada de SDK.
Funções de borda no Deno
Escreva funções serverless TypeScript que rodam em um ambiente de execução Deno em sandbox com acesso direto ao banco de dados e à camada de armazenamento.
Armazenamento compatível com S3
Carregue, sirva e gerencie permissões de arquivos através de uma camada de armazenamento compatível com S3 que funciona localmente em disco ou em qualquer bucket S3.
Gateway de modelo unificado
O gateway compatível com OpenAI permite que seu aplicativo chame múltiplos provedores de LLM através de uma única superfície de API, com rastreamento de uso e rotação de chaves gerenciados centralmente.
Por que executar InsForge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.