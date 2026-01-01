O Linkding é um gerenciador de favoritos auto-hospedado, otimizado para velocidade e simplicidade. Ele extrai automaticamente títulos e descrições de páginas quando você salva um link, suporta tags hierárquicas e oferece uma poderosa pesquisa de texto completo em toda a sua coleção. A interface sem distrações mantém o foco nos seus favoritos, em vez da própria ferramenta.

Auto-hospedar o Linkding no seu próprio VPS mantém seus hábitos de navegação e interesses de pesquisa completamente privados, sem anúncios, sem rastreamento e sem acesso de terceiros. Um único contêiner leve com armazenamento SQLite significa uso mínimo de recursos e fácil manutenção.