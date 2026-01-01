Implante o Linkding com um clique.
Gerenciador de favoritos auto-hospedado minimalista com organização baseada em tags e pesquisa de texto completo.
Escolha um plano VPS para Linkding
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Linkding
O Linkding é um gerenciador de favoritos auto-hospedado, otimizado para velocidade e simplicidade. Ele extrai automaticamente títulos e descrições de páginas quando você salva um link, suporta tags hierárquicas e oferece uma poderosa pesquisa de texto completo em toda a sua coleção. A interface sem distrações mantém o foco nos seus favoritos, em vez da própria ferramenta.
Auto-hospedar o Linkding no seu próprio VPS mantém seus hábitos de navegação e interesses de pesquisa completamente privados, sem anúncios, sem rastreamento e sem acesso de terceiros. Um único contêiner leve com armazenamento SQLite significa uso mínimo de recursos e fácil manutenção.
Linkding: principais recursos
Organização por Etiquetas
Organize seus favoritos com tags hierárquicas e preenchimento automático para categorizar e recuperar rapidamente links salvos.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise em títulos de favoritos, descrições e conteúdo de páginas arquivadas para encontrar exatamente o que você salvou.
Arquivamento Automático
Arquive snapshots de páginas inteiras e economize tempo para que o conteúdo salvo permaneça acessível mesmo quando as URLs originais desaparecerem.
Extensões do Navegador
Salvar páginas no Linkding diretamente do seu navegador com extensões dedicadas para Chrome e Firefox.
Acesso à API REST
Automatize o gerenciamento de favoritos e integre com outras ferramentas através de uma API REST limpa.
Por que executar Linkding na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.