Implante Woodpecker CI com instalação em um clique.
Plataforma de CI/CD de código aberto leve com integração nativa com o GitHub para testes, construção e implantação automatizados.
Escolha um plano VPS para Woodpecker CI
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Woodpecker CI
O Woodpecker CI é um fork de comunidade leve do Drone CI que oferece uma plataforma direta de integração e entrega contínua. Os pipelines são definidos como arquivos YAML simples em seus repositórios, e o Woodpecker os executa automaticamente em eventos de push, pull request ou tag via uma integração GitHub OAuth.
Hospedar o Woodpecker CI em um VPS dá a você controle total sobre sua infraestrutura de build, sem cobrança por minuto ou limites de assentos. Observação: antes de implantar, crie um aplicativo GitHub OAuth com a URL de callback definida para a URL da sua instância do Woodpecker, então forneça o ID do Cliente e o Segredo durante o processo de configuração.
Woodpecker CI: principais recursos
Definições de pipeline YAML
Defina pipelines de construção, teste e implantação como arquivos .woodpecker.yaml confirmados junto com o código do seu aplicativo.
Integração do GitHub
Acione pipelines automaticamente em eventos de push, pull request e tag via GitHub OAuth sem webhooks adicionais.
Construções nativas do Docker
Cada etapa do pipeline é executada em um contêiner Docker, fornecendo ambientes de compilação limpos, isolados e reproduzíveis.
Passos paralelos
Execute etapas independentes do pipeline em paralelo para reduzir o tempo total de compilação para projetos multicomponentes.
Gerenciamento de segredos
Armazene chaves de API e credenciais como segredos de pipeline criptografados, acessíveis às etapas, sem expô-los em arquivos YAML.
Por que executar Woodpecker CI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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