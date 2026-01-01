O Woodpecker CI é um fork de comunidade leve do Drone CI que oferece uma plataforma direta de integração e entrega contínua. Os pipelines são definidos como arquivos YAML simples em seus repositórios, e o Woodpecker os executa automaticamente em eventos de push, pull request ou tag via uma integração GitHub OAuth.

Hospedar o Woodpecker CI em um VPS dá a você controle total sobre sua infraestrutura de build, sem cobrança por minuto ou limites de assentos. Observação: antes de implantar, crie um aplicativo GitHub OAuth com a URL de callback definida para a URL da sua instância do Woodpecker, então forneça o ID do Cliente e o Segredo durante o processo de configuração.