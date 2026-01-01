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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Woodpecker CI

O Woodpecker CI é um fork de comunidade leve do Drone CI que oferece uma plataforma direta de integração e entrega contínua. Os pipelines são definidos como arquivos YAML simples em seus repositórios, e o Woodpecker os executa automaticamente em eventos de push, pull request ou tag via uma integração GitHub OAuth.

Hospedar o Woodpecker CI em um VPS dá a você controle total sobre sua infraestrutura de build, sem cobrança por minuto ou limites de assentos. Observação: antes de implantar, crie um aplicativo GitHub OAuth com a URL de callback definida para a URL da sua instância do Woodpecker, então forneça o ID do Cliente e o Segredo durante o processo de configuração.

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O que você pode criar com {name}

Woodpecker CI: principais recursos

Definições de pipeline YAML

Defina pipelines de construção, teste e implantação como arquivos .woodpecker.yaml confirmados junto com o código do seu aplicativo.

Integração do GitHub

Acione pipelines automaticamente em eventos de push, pull request e tag via GitHub OAuth sem webhooks adicionais.

Construções nativas do Docker

Cada etapa do pipeline é executada em um contêiner Docker, fornecendo ambientes de compilação limpos, isolados e reproduzíveis.

Passos paralelos

Execute etapas independentes do pipeline em paralelo para reduzir o tempo total de compilação para projetos multicomponentes.

Gerenciamento de segredos

Armazene chaves de API e credenciais como segredos de pipeline criptografados, acessíveis às etapas, sem expô-los em arquivos YAML.

Por que executar Woodpecker CI na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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