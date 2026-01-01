Implante o Node-RED com instalação de um clique.
Ferramenta de programação visual low-code para conectar dispositivos IoT, APIs e serviços online.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Node-RED
O Node-RED é uma ferramenta de programação visual baseada em fluxo, desenvolvida em Node.js, que permite conectar hardware, APIs e serviços online usando um editor de arrastar e soltar baseado em navegador. Originalmente desenvolvido pela IBM e agora mantido pela OpenJS Foundation, ele simplifica a criação de fluxos de trabalho de automação sem escrever código complexo — conecte nós em uma tela e implante em segundos.
Hospedar o Node-RED em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre seus fluxos e os dados sensíveis que eles processam, sem limites de uso, sem limitação de taxa e sem dependência de uma plataforma em nuvem. Seja automatizando sensores IoT, integrando serviços de negócios ou orquestrando pipelines de API, o Node-RED oferece um tempo de execução flexível e extensível que funciona onde quer que você precise.
Node-RED: principais recursos
Editor Visual de Fluxo
O editor de arrastar e soltar baseado em navegador permite construir e implantar integrações complexas sem escrever código, tornando a automação acessível a todos.
4.000+ Nós da Comunidade
Instale nós para MQTT, HTTP, bancos de dados, APIs de nuvem e centenas de outros serviços diretamente do gerenciador de paleta integrado.
IoT e MQTT Nativo
O suporte de primeira classe para MQTT, Modbus e outros protocolos IoT torna o Node-RED a plataforma padrão para casa inteligente e automação industrial.
Nós de Função JavaScript
Escreva JavaScript personalizado dentro de fluxos para lidar com transformações de dados complexas e lógica de negócios sem sair do editor visual.
Compartilhamento de Fluxo e Biblioteca
Exporte fluxos como JSON e importe fluxos pré-construídos da biblioteca da comunidade Node-RED para começar com integrações comuns instantaneamente.
Por que executar Node-RED na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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