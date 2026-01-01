O Node-RED é uma ferramenta de programação visual baseada em fluxo, desenvolvida em Node.js, que permite conectar hardware, APIs e serviços online usando um editor de arrastar e soltar baseado em navegador. Originalmente desenvolvido pela IBM e agora mantido pela OpenJS Foundation, ele simplifica a criação de fluxos de trabalho de automação sem escrever código complexo — conecte nós em uma tela e implante em segundos.

Hospedar o Node-RED em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre seus fluxos e os dados sensíveis que eles processam, sem limites de uso, sem limitação de taxa e sem dependência de uma plataforma em nuvem. Seja automatizando sensores IoT, integrando serviços de negócios ou orquestrando pipelines de API, o Node-RED oferece um tempo de execução flexível e extensível que funciona onde quer que você precise.