Implante Para com um clique.
Framework de backend de código aberto que fornece uma API REST JSON para persistência de objetos, busca em texto completo e multi-locação.
Escolha um plano VPS para Para
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Para
Para é um framework de backend escalável e de código aberto que lida com persistência de objetos, pesquisa de texto completo, cache e autenticação, para que os desenvolvedores possam se concentrar na construção de suas aplicações em vez de sua infraestrutura. Ele expõe tudo através de uma API REST JSON limpa, protegida com tokens JWT ou AWS Signature V4, pronta para atender qualquer frontend, aplicativo móvel ou serviço.
A configuração padrão funciona de forma totalmente autocontida com um banco de dados H2 incorporado e um mecanismo de busca Lucene — sem a necessidade de um banco de dados externo. A auto-hospedagem em seu VPS oferece uma API de backend privada sem taxas por solicitação, controle total dos dados e suporte para plugins que substituem PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch conforme suas necessidades crescem.
Para: principais recursos
Persistência de Objetos JSON
Armazene, recupere e consulte qualquer objeto através de uma API REST limpa, apoiada por uma camada de banco de dados plugável com suporte para H2, PostgreSQL, MySQL e MongoDB.
Pesquisa integrada
A pesquisa de texto completo com tecnologia Lucene funciona de imediato, sem configuração adicional, permitindo a busca instantânea em todos os objetos armazenados.
Arquitetura multi-inquilino
Isolar dados por aplicação com multi-tenancy integrada — cada aplicativo recebe sua própria tabela, índice de pesquisa e namespace de cache.
Autenticação JWT
Autentique solicitações de API com tokens JWT ou AWS Signature V4, com gerenciamento de usuários integrado e suporte a login social.
Ecossistema de Plugins
Troque os backends padrão H2 e Lucene por PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB ou Hazelcast usando plugins oficiais conforme suas necessidades aumentam.
Por que executar Para na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.