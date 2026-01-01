Para é um framework de backend escalável e de código aberto que lida com persistência de objetos, pesquisa de texto completo, cache e autenticação, para que os desenvolvedores possam se concentrar na construção de suas aplicações em vez de sua infraestrutura. Ele expõe tudo através de uma API REST JSON limpa, protegida com tokens JWT ou AWS Signature V4, pronta para atender qualquer frontend, aplicativo móvel ou serviço.

A configuração padrão funciona de forma totalmente autocontida com um banco de dados H2 incorporado e um mecanismo de busca Lucene — sem a necessidade de um banco de dados externo. A auto-hospedagem em seu VPS oferece uma API de backend privada sem taxas por solicitação, controle total dos dados e suporte para plugins que substituem PostgreSQL, MySQL, MongoDB ou Elasticsearch conforme suas necessidades crescem.