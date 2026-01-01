Implante M3DB com instalação em um clique.
Banco de dados distribuído de séries temporais e backend de armazenamento remoto Prometheus construído na Uber para métricas em escala planetária.
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O que você pode criar com M3DB
M3DB é um banco de dados distribuído de séries temporais de código aberto, originalmente construído na Uber para ingerir, armazenar e consultar bilhões de métricas por segundo em milhares de hosts. Ele combina um coordenador integrado baseado em etcd com um mecanismo TSDB de alta compressão, projetado especificamente para cargas de trabalho de monitoramento, e expõe uma API de leitura e escrita remota compatível com Prometheus, além de consultas PromQL através do m3coordinator na porta 7201.
Hospedar o M3DB por conta própria em seu próprio servidor VPS oferece retenção de longo prazo e econômica para métricas Prometheus e Graphite, controle total sobre namespaces e replicação, e um único binário que pode escalar de um único nó para um cluster global multizona à medida que seus dados crescem.
M3DB: principais recursos
Armazenamento remoto Prometheus
Use M3DB como um backend de longo prazo plug-and-play para Prometheus via leitura remota e escrita remota, mantendo anos de métricas sem amostragem.
Mecanismo de consulta PromQL
Consulte métricas armazenadas com PromQL nativo através do m3coordinator, tornando o M3DB compatível com o Grafana e dashboards Prometheus existentes.
TSDB de alta compressão
Um mecanismo de armazenamento colunar projetado especificamente com compressão estilo Gorilla mantém o uso de disco baixo mesmo com milhões de séries temporais ativas.
Espaços de nomes configuráveis
Defina múltiplos namespaces com retenção independente, tamanhos de bloco e resolução para equilibrar consultas rápidas com custos de armazenamento de longo prazo.
etcd Embutido
A imagem de nó único vem com etcd embarcado para topologia e posicionamento de cluster, eliminando a necessidade de um serviço de coordenação externo.
Ingestão de Graphite
A ingestão de Graphite Carbon integrada permite que as equipes consolidem métricas de Graphite e Prometheus em uma única camada de armazenamento com uma API de consulta unificada.
Por que executar M3DB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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