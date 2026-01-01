M3DB é um banco de dados distribuído de séries temporais de código aberto, originalmente construído na Uber para ingerir, armazenar e consultar bilhões de métricas por segundo em milhares de hosts. Ele combina um coordenador integrado baseado em etcd com um mecanismo TSDB de alta compressão, projetado especificamente para cargas de trabalho de monitoramento, e expõe uma API de leitura e escrita remota compatível com Prometheus, além de consultas PromQL através do m3coordinator na porta 7201.

Hospedar o M3DB por conta própria em seu próprio servidor VPS oferece retenção de longo prazo e econômica para métricas Prometheus e Graphite, controle total sobre namespaces e replicação, e um único binário que pode escalar de um único nó para um cluster global multizona à medida que seus dados crescem.