Implante PieFed com instalação de um clique.
Agregador de links federado no estilo Reddit e plataforma de discussão com ferramentas de moderação de primeira classe e interoperabilidade com ActivityPub.
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O que você pode criar com PieFed
PieFed é um agregador de links federado de código aberto e plataforma de discussão — uma alternativa ao Lemmy e Mbin escrita em Python com Flask. Ele se conecta ao Fediverso mais amplo via ActivityPub para que usuários no Lemmy, Mbin, Mastodon e outros servidores compatíveis possam se inscrever nas comunidades que você hospeda, e seus membros possam seguir comunidades em qualquer lugar.
O PieFed se diferencia por um forte foco na saúde da comunidade: níveis de confiança integrados, avisos de conteúdo, curadoria de feed baseada em tópicos e ferramentas de moderação granulares são essenciais para a plataforma, em vez de extensões adicionadas. A auto-hospedagem em seu servidor VPS mantém a propriedade do conteúdo, a política de moderação e os dados dos membros totalmente sob seu controle, sem manipulação algorítmica de feed ou dependência de plataforma.
PieFed: principais recursos
Federação ActivityPub
Interopera com Lemmy, Mbin, Mastodon e outros serviços do Fediverso para que suas comunidades alcancem usuários em toda a rede sem prendê-los a uma única plataforma.
Moderação de primeira classe
Níveis de confiança, filas de denúncias, avisos de conteúdo e regras por comunidade dão aos moderadores controle preciso sobre a qualidade da discussão desde o primeiro dia.
Feeds por Tópico
Agrupe comunidades relacionadas em tópicos e permita que os usuários sigam áreas de interesse inteiras em vez de se inscreverem em comunidades uma por uma.
Votação e Respostas Encadeadas
Comentários encadeados no estilo Reddit, com votação positiva e negativa e múltiplas ordens de classificação para ranquear discussões.
API Integrada
API Alfa compatível com clientes Lemmy permite que os usuários naveguem e publiquem a partir de aplicativos móveis e de desktop de terceiros já existentes no ecossistema.
Pilha Python Leve
Flask, PostgreSQL, Redis e Celery funcionam eficientemente em hardware VPS modesto, deixando margem para o crescimento da comunidade sem custos de infraestrutura.
Por que executar PieFed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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