PieFed é um agregador de links federado de código aberto e plataforma de discussão — uma alternativa ao Lemmy e Mbin escrita em Python com Flask. Ele se conecta ao Fediverso mais amplo via ActivityPub para que usuários no Lemmy, Mbin, Mastodon e outros servidores compatíveis possam se inscrever nas comunidades que você hospeda, e seus membros possam seguir comunidades em qualquer lugar.

O PieFed se diferencia por um forte foco na saúde da comunidade: níveis de confiança integrados, avisos de conteúdo, curadoria de feed baseada em tópicos e ferramentas de moderação granulares são essenciais para a plataforma, em vez de extensões adicionadas. A auto-hospedagem em seu servidor VPS mantém a propriedade do conteúdo, a política de moderação e os dados dos membros totalmente sob seu controle, sem manipulação algorítmica de feed ou dependência de plataforma.