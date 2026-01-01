New API é um gateway LLM de código aberto que oferece um único ponto de acesso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e dezenas de outros provedores de IA. Ele centraliza o gerenciamento de chaves de API, impõe cotas de uso, rastreia custos por usuário ou equipe e permite failover e balanceamento de carga entre provedores — tudo através de um painel web.

Hospedar o New API em seu VPS mantém credenciais de IA sensíveis e dados de uso sob seu controle, elimina taxas de gateway por requisição e oferece a flexibilidade de adicionar ou trocar provedores sem alterar o código da sua aplicação.