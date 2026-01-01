Implante Nova API com instalação em um clique.
Gateway LLM unificado para gerenciar múltiplos provedores de IA com rastreamento de uso, controle de acesso e balanceamento de carga.
Escolha um plano VPS para New API
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com New API
New API é um gateway LLM de código aberto que oferece um único ponto de acesso para OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini e dezenas de outros provedores de IA. Ele centraliza o gerenciamento de chaves de API, impõe cotas de uso, rastreia custos por usuário ou equipe e permite failover e balanceamento de carga entre provedores — tudo através de um painel web.
Hospedar o New API em seu VPS mantém credenciais de IA sensíveis e dados de uso sob seu controle, elimina taxas de gateway por requisição e oferece a flexibilidade de adicionar ou trocar provedores sem alterar o código da sua aplicação.
New API: principais recursos
Gateway Unificado do Provedor
Encaminhe solicitações para OpenAI, Claude, Gemini e outros LLMs através de um único endpoint, trocando de provedores sem alterar o código da sua aplicação.
Rastreamento de Uso e Cotas
Monitore o consumo de tokens e os custos por usuário, equipe ou projeto, e defina limites rígidos para evitar gastos inesperados com IA em toda a sua organização.
Balanceamento de Carga e Failover
Distribua as solicitações entre múltiplos canais de provedores e automaticamente recorra a alternativas quando um provedor estiver indisponível, maximizando o uptime.
Controle de Acesso Baseado em Token
Emita tokens de API para equipes e aplicativos sem expor suas credenciais reais de provedor, mantendo os segredos centralizados e revogáveis a qualquer momento.
Painel Web
Administre canais, usuários e cotas através de uma interface web integrada com logs de uso em tempo real e análises de consumo.
Por que executar New API na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.