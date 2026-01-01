O Meilisearch é um mecanismo de pesquisa de código aberto e extremamente rápido, escrito em Rust, que retorna resultados relevantes em menos de 50ms com tolerância a erros de digitação integrada, filtragem facetada e classificação personalizável — tudo isso via uma API REST simples. Ele funciona pronto para uso com configurações padrão inteligentes, tornando simples adicionar uma pesquisa poderosa a lojas virtuais, sites de documentação e aplicações SaaS.

Hospedar o Meilisearch em seu próprio VPS oferece CPU e memória dedicadas para um desempenho consistente abaixo de 50ms sob carga, indexação ilimitada de documentos a um custo fixo e controle total sobre segurança e configuração, sem depender de um serviço de pesquisa gerenciado.