Implante Meilisearch com um clique.
Mecanismo de busca de código aberto construído em Rust que entrega resultados tolerantes a erros de digitação em menos de 50 milissegundos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Meilisearch
O Meilisearch é um mecanismo de pesquisa de código aberto e extremamente rápido, escrito em Rust, que retorna resultados relevantes em menos de 50ms com tolerância a erros de digitação integrada, filtragem facetada e classificação personalizável — tudo isso via uma API REST simples. Ele funciona pronto para uso com configurações padrão inteligentes, tornando simples adicionar uma pesquisa poderosa a lojas virtuais, sites de documentação e aplicações SaaS.
Hospedar o Meilisearch em seu próprio VPS oferece CPU e memória dedicadas para um desempenho consistente abaixo de 50ms sob carga, indexação ilimitada de documentos a um custo fixo e controle total sobre segurança e configuração, sem depender de um serviço de pesquisa gerenciado.
Meilisearch: principais recursos
Resultados em menos de 50ms
Mecanismo baseado em Rust retorna resultados de pesquisa em menos de 50 milissegundos, mesmo em milhões de documentos.
Tolerância a erros de digitação integrada
Os usuários encontram o que precisam mesmo com erros de digitação — nenhuma configuração é necessária para ativar a correção inteligente de digitação.
Filtros facetados
Filtros e facetas poderosos permitem que os usuários refinem os resultados da pesquisa por categoria, preço, tag ou qualquer atributo personalizado.
Simples REST API
SDKs abrangentes para JavaScript, Python, PHP, Go e muito mais tornam a integração simples para qualquer stack.
Indexação em tempo real
Documentos podem ser pesquisados imediatamente após serem adicionados, sem atrasos na reconstrução ou atualizações manuais de índice.
Por que executar Meilisearch na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.