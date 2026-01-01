O Ant Media Server Community Edition é um mecanismo de streaming de código aberto construído para vídeo ao vivo de latência ultrabaixa. Ele aceita ingestão via RTMP, SRT e WebRTC, e entrega streams aos espectadores via WebRTC (latência de ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH e RTSP — tudo a partir de um único servidor. Um painel de administração integrado permite que você gerencie streams, configure aplicativos e monitore conexões sem ferramentas externas.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS significa que não há taxas por stream, sem restrições de plataformas de terceiros e total propriedade dos dados do seu público. Seja você construindo uma plataforma de telessaúde, uma sala de aula de e-learning, um leilão ao vivo ou uma transmissão esportiva, o Ant Media Server oferece uma base pronta para produção que você controla totalmente.