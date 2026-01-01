Implante o Ant Media Server CE com instalação em um clique.
Servidor de mídia de código aberto oferecendo streaming WebRTC, RTMP, SRT e HLS em menos de um segundo, com um painel de administração integrado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Ant Media Server CE
O Ant Media Server Community Edition é um mecanismo de streaming de código aberto construído para vídeo ao vivo de latência ultrabaixa. Ele aceita ingestão via RTMP, SRT e WebRTC, e entrega streams aos espectadores via WebRTC (latência de ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH e RTSP — tudo a partir de um único servidor. Um painel de administração integrado permite que você gerencie streams, configure aplicativos e monitore conexões sem ferramentas externas.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS significa que não há taxas por stream, sem restrições de plataformas de terceiros e total propriedade dos dados do seu público. Seja você construindo uma plataforma de telessaúde, uma sala de aula de e-learning, um leilão ao vivo ou uma transmissão esportiva, o Ant Media Server oferece uma base pronta para produção que você controla totalmente.
Ant Media Server CE: principais recursos
WebRTC de ultra-baixa latência
Capture e reproduza streams com latência de ponta a ponta inferior a 0,5 segundo via WebRTC, possibilitando experiências de vídeo interativas em tempo real.
Ingestão multiprotocolo
Aceite transmissões ao vivo de OBS, FFmpeg, câmeras IP e qualquer fonte compatível com RTMP, SRT ou WebRTC, sem configuração adicional.
Entrega de HLS e CMAF
Transmita streams via HLS padrão e CMAF LL-HLS para que os espectadores em qualquer dispositivo ou CDN possam assistir sem plugins.
Painel de administração integrado
Gerencie aplicativos de streaming, inspecione sessões ao vivo e configure as configurações do servidor através do console web integrado na porta 5080.
Gravação e VOD
Grave automaticamente transmissões ao vivo em MP4 ou HLS e as sirva como conteúdo sob demanda do mesmo servidor.
Por que executar Ant Media Server CE na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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