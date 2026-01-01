Implante Friendica com instalação de um clique.
Rede social do fediverso madura e auto-hospedada que se federa com Mastodon, Diaspora, ActivityPub e muito mais.
Escolha um plano VPS para Friendica
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Friendica
Friendica é uma das redes sociais auto-hospedadas mais antigas e interoperáveis no fediverso. Ela federa simultaneamente via ActivityPub, Diaspora e seu próprio protocolo DFRN — o que significa que sua instância Friendica pode se conectar com Mastodon, Misskey, Pixelfed, pods Diaspora e dezenas de outras redes a partir de uma única conta. Ao contrário de plataformas mais recentes que se concentram em um único protocolo, o Friendica foi construído especificamente para o máximo alcance de federação em toda a web social descentralizada.
Executar o Friendica em seu próprio VPS oferece total propriedade de sua identidade social e dados. Você escolhe as regras, decide com quais redes federar e mantém todas as publicações, contatos e mídias sob seu controle direto — sem publicidade e sem plataforma que possa desaparecer ou mudar seus termos amanhã.
Friendica: principais recursos
Federação Universal
Conecta-se simultaneamente às redes ActivityPub, Diaspora e DFRN — siga e interaja com usuários do Mastodon, Misskey, Pixelfed e Diaspora a partir de uma única conta.
Formatos de post ricos
Suporta posts de formato longo com formatação completa de BBCode e Markdown, imagens incorporadas, anexos de arquivo e enquetes — muito além do limite de 500 caracteres das plataformas de microblogging.
Contatos que priorizam a privacidade
Controles de público granulares por postagem — compartilhe com todos, grupos de contato específicos ou indivíduos — oferecendo a você privacidade no nível do Mastodon com mecânicas de grupo no estilo do Facebook.
Fórum e canais de grupo
Crie contas de fórum baseadas em tópicos nas quais qualquer usuário do fediverso pode se engajar, permitindo discussões comunitárias encadeadas através das fronteiras da rede.
Eventos e calendário
Criação de eventos integrada com RSVP e um calendário pessoal que sincroniza entre contatos federados, útil para coordenação da comunidade sem ferramentas externas.
Ecossistema de plugins
Estenda o Friendica com complementos oficiais para autenticação LDAP, armazenamento S3, notificações push, provedores OAuth adicionais e publicação cruzada para outras plataformas.
Por que executar Friendica na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.