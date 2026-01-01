Friendica é uma das redes sociais auto-hospedadas mais antigas e interoperáveis no fediverso. Ela federa simultaneamente via ActivityPub, Diaspora e seu próprio protocolo DFRN — o que significa que sua instância Friendica pode se conectar com Mastodon, Misskey, Pixelfed, pods Diaspora e dezenas de outras redes a partir de uma única conta. Ao contrário de plataformas mais recentes que se concentram em um único protocolo, o Friendica foi construído especificamente para o máximo alcance de federação em toda a web social descentralizada.

Executar o Friendica em seu próprio VPS oferece total propriedade de sua identidade social e dados. Você escolhe as regras, decide com quais redes federar e mantém todas as publicações, contatos e mídias sob seu controle direto — sem publicidade e sem plataforma que possa desaparecer ou mudar seus termos amanhã.