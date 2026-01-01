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Conector de acesso Ć  rede de confianĆ§a zero que protege o acesso a recursos privados sem expor portas ou gerenciar VPNs.

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Acesso rĆ”pido aos registros do contĆŖiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano
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Todos os planos sĆ£o pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĆ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĆŖ estĆ” contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

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O que vocĆŖ pode criar com Twingate Connector

O Twingate Connector Ć© o componente local da plataforma de acesso Ć  rede de confianĆ§a zero (ZTNA) da Twingate. Ele Ć© executado no seu VPS e estabelece tĆŗneis criptografados apenas de saĆ­da para o retransmissor na nuvem da Twingate ā sem regras de firewall de entrada, sem portas abertas e sem necessidade de configuraĆ§Ć£o de cliente VPN para sua equipe.

Hospedar o conector em um VPS o posiciona prĆ³ximo aos seus recursos privados, permitindo o controle de acesso baseado em identidade no nĆ­vel do recurso. Apenas usuĆ”rios autenticados e autorizados em dispositivos aprovados podem acessar serviĆ§os protegidos, substituindo a proliferaĆ§Ć£o tradicional de VPN por polĆ­ticas de acesso por aplicativo.

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O que vocĆŖ pode criar com {name}

Twingate Connector: principais recursos

Sem portas de entrada abertas

O conector usa conexĆµes apenas de saĆ­da, assim, seu VPS nunca precisa de regras de firewall de entrada que exponham o perĆ­metro da sua rede.

Acesso baseado em identidade

DecisĆµes de acesso sĆ£o aplicadas por recurso e por usuĆ”rio, substituindo o acesso VPN amplo em nĆ­vel de rede por polĆ­ticas granulares.

ConfianĆ§a do dispositivo

Exija verificaĆ§Ćµes de integridade do dispositivo antes de conceder acesso, garantindo que apenas dispositivos gerenciados e compatĆ­veis possam acessar recursos protegidos.

ImplantaĆ§Ć£o simples

Implante em minutos com apenas um nome de rede e um token de acesso ā sem configuraĆ§Ć£o complexa de servidor VPN ou gerenciamento de PKI.

Por que executar Twingate Connector na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆ­vel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć  minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado Ć  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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