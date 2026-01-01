Implante o Twingate Connector com instalaĆ§Ć£o em um clique.
Conector de acesso Ć rede de confianĆ§a zero que protege o acesso a recursos privados sem expor portas ou gerenciar VPNs.
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Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais
O que vocĆŖ pode criar com Twingate Connector
O Twingate Connector Ć© o componente local da plataforma de acesso Ć rede de confianĆ§a zero (ZTNA) da Twingate. Ele Ć© executado no seu VPS e estabelece tĆŗneis criptografados apenas de saĆda para o retransmissor na nuvem da Twingate ā sem regras de firewall de entrada, sem portas abertas e sem necessidade de configuraĆ§Ć£o de cliente VPN para sua equipe.
Hospedar o conector em um VPS o posiciona prĆ³ximo aos seus recursos privados, permitindo o controle de acesso baseado em identidade no nĆvel do recurso. Apenas usuĆ”rios autenticados e autorizados em dispositivos aprovados podem acessar serviĆ§os protegidos, substituindo a proliferaĆ§Ć£o tradicional de VPN por polĆticas de acesso por aplicativo.
Twingate Connector: principais recursos
Sem portas de entrada abertas
O conector usa conexĆµes apenas de saĆda, assim, seu VPS nunca precisa de regras de firewall de entrada que exponham o perĆmetro da sua rede.
Acesso baseado em identidade
DecisĆµes de acesso sĆ£o aplicadas por recurso e por usuĆ”rio, substituindo o acesso VPN amplo em nĆvel de rede por polĆticas granulares.
ConfianĆ§a do dispositivo
Exija verificaĆ§Ćµes de integridade do dispositivo antes de conceder acesso, garantindo que apenas dispositivos gerenciados e compatĆveis possam acessar recursos protegidos.
ImplantaĆ§Ć£o simples
Implante em minutos com apenas um nome de rede e um token de acesso ā sem configuraĆ§Ć£o complexa de servidor VPN ou gerenciamento de PKI.
Por que executar Twingate Connector na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.
SeguranĆ§a garantida
Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆvel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ć Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.