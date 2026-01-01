O Twingate Connector Ć© o componente local da plataforma de acesso Ć rede de confianĆ§a zero (ZTNA) da Twingate. Ele Ć© executado no seu VPS e estabelece tĆŗneis criptografados apenas de saĆ­da para o retransmissor na nuvem da Twingate ā sem regras de firewall de entrada, sem portas abertas e sem necessidade de configuraĆ§Ć£o de cliente VPN para sua equipe.

Hospedar o conector em um VPS o posiciona prĆ³ximo aos seus recursos privados, permitindo o controle de acesso baseado em identidade no nĆ­vel do recurso. Apenas usuĆ”rios autenticados e autorizados em dispositivos aprovados podem acessar serviĆ§os protegidos, substituindo a proliferaĆ§Ć£o tradicional de VPN por polĆ­ticas de acesso por aplicativo.