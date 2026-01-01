O LDAP Account Manager (LAM) é um frontend web maduro e de código aberto para administrar contas armazenadas em um diretório LDAP. Em vez de editar arquivos LDIF ou lidar com comandos ldapsearch e ldapmodify, os administradores gerenciam usuários Unix e Samba, grupos, hosts, entradas DHCP, contas Kopano e extensões Asterisk através de um navegador. O LAM entende os esquemas LDAP mais comuns de fábrica e oferece editores cientes do tipo para cada um.

Este modelo agrupa o LAM junto com um servidor de diretório OpenLDAP para que toda a pilha de identidade seja executada em um único VPS por trás do Traefik HTTPS. A auto-hospedagem do LAM mantém as credenciais de diretório, associações de grupo e dados de identidade dentro de sua própria infraestrutura, sem depender de provedores de identidade de terceiros ou taxas SaaS por usuário.