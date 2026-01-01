Implante LDAP Account Manager com instalação em um clique.
Interface web para gerenciar usuários, grupos e objetos em um diretório OpenLDAP através de uma interface de navegador amigável.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LDAP Account Manager
O LDAP Account Manager (LAM) é um frontend web maduro e de código aberto para administrar contas armazenadas em um diretório LDAP. Em vez de editar arquivos LDIF ou lidar com comandos ldapsearch e ldapmodify, os administradores gerenciam usuários Unix e Samba, grupos, hosts, entradas DHCP, contas Kopano e extensões Asterisk através de um navegador. O LAM entende os esquemas LDAP mais comuns de fábrica e oferece editores cientes do tipo para cada um.
Este modelo agrupa o LAM junto com um servidor de diretório OpenLDAP para que toda a pilha de identidade seja executada em um único VPS por trás do Traefik HTTPS. A auto-hospedagem do LAM mantém as credenciais de diretório, associações de grupo e dados de identidade dentro de sua própria infraestrutura, sem depender de provedores de identidade de terceiros ou taxas SaaS por usuário.
LDAP Account Manager: principais recursos
UI de administração baseada em navegador
Gerencie usuários, grupos, hosts e outros objetos LDAP através de uma interface web com abas, em vez de arquivos LDIF e ferramentas de linha de comando.
Servidor OpenLDAP incluso
Vem com um diretório OpenLDAP pré-configurado com base no DN escolhido, assim, a implantação fornece tanto o diretório quanto sua interface de gerenciamento.
Módulos de tipo de conta
Editores integrados para contas Unix, domínios Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, aliases de e-mail e FreeRadius cobrem a maioria dos esquemas de diretório sem código personalizado.
Importação de CSV e exportação de PDF
Crie contas em massa a partir de planilhas e gere folhas de conta em PDF imprimíveis para novos contratados diretamente dos dados do diretório.
Controle de acesso granular
Perfis de servidor, perfis de conta e permissões em nível de módulo permitem delegar partes da administração de diretórios sem conceder direitos de administrador LDAP completos.
Interface multilíngue
Traduzido para mais de uma dúzia de idiomas para que as equipes administrativas possam trabalhar em seu idioma preferido no mesmo diretório compartilhado.
Por que executar LDAP Account Manager na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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