Implante Redpanda Console com instalação de um clique.
Interface web amigável para desenvolvedores para gerenciar clusters Kafka e Redpanda, tópicos, grupos de consumidores e fluxos de mensagens em tempo real.
Escolha um plano VPS para Redpanda Console
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Redpanda Console
O Redpanda Console é uma UI web de código aberto construída pela Redpanda Data para inspecionar e operar clusters de streaming compatíveis com Kafka. Ele expõe tópicos, partições, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs e payloads de mensagens ao vivo através de uma única interface, com suporte integrado para decodificação JSON, Avro, Protobuf e MessagePack.
Esta implantação com um clique envia o Console junto com um broker Redpanda incorporado para que você obtenha um endpoint Kafka-API funcional, Schema Registry e Admin API no momento em que o contêiner iniciar. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém os dados de eventos, payloads de clientes e metadados de stream inteiramente sob seu controle, sem taxas SaaS por broker.
Redpanda Console: principais recursos
Visualizador de mensagens ao vivo
Transmita registros de qualquer tópico em tempo real com viagem no tempo, pesquisa e decodificação por campo para cargas úteis JSON, Avro e Protobuf.
Gerenciamento de tópicos
Crie, configure e exclua tópicos, edite as configurações de retenção e partição e produza mensagens de teste diretamente do navegador.
Insights de grupos de consumidores
Inspecione os membros do grupo, o atraso por partição e os offsets para que possa depurar consumidores travados sem precisar usar ferramentas de CLI.
Registro de Esquema integrado
Navegue pelos assuntos Avro, JSON Schema e Protobuf, visualize o histórico de versões e verifique a compatibilidade antes de promover as alterações.
Broker Redpanda embutido
Vem com um Redpanda broker totalmente configurado, expondo a Kafka API, o Schema Registry e a Admin API para teste instantâneo.
Kafka API compatível
Conecte o Console a qualquer cluster externo Kafka, Confluent Cloud, MSK ou Redpanda, apontando-o para seus brokers existentes.
Por que executar Redpanda Console na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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