O Redpanda Console é uma UI web de código aberto construída pela Redpanda Data para inspecionar e operar clusters de streaming compatíveis com Kafka. Ele expõe tópicos, partições, offsets, grupos de consumidores, esquemas, ACLs e payloads de mensagens ao vivo através de uma única interface, com suporte integrado para decodificação JSON, Avro, Protobuf e MessagePack.

Esta implantação com um clique envia o Console junto com um broker Redpanda incorporado para que você obtenha um endpoint Kafka-API funcional, Schema Registry e Admin API no momento em que o contêiner iniciar. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém os dados de eventos, payloads de clientes e metadados de stream inteiramente sob seu controle, sem taxas SaaS por broker.