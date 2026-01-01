TensorZero é uma plataforma LLMOps de código aberto que combina um gateway Rust de alto desempenho com observabilidade, avaliações e fluxos de trabalho de otimização integrados. Ao contrário de pilhas de múltiplas ferramentas que unem um proxy, um rastreador e um pipeline de ajuste fino, o TensorZero trata cada inferência, sinal de feedback e execução de otimização como parte de um único loop de feedback — transformando o tráfego de produção no conjunto de dados que aprimora seus prompts, modelos e decisões de roteamento.

Hospedar o TensorZero em seu próprio VPS mantém prompts, rastreamentos e dados de feedback na infraestrutura que você controla, sem sobretaxa por chamada ou cotas de token na observabilidade. O armazenamento ClickHouse incluído escala para milhões de inferências, enquanto o gateway faz proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock e dezenas de outros provedores por trás de uma única API compatível com OpenAI.