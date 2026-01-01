Implante TensorZero com um clique.
Gateway LLMOps de código aberto que unifica inferência, observabilidade, avaliações e otimização em uma única plataforma baseada em Rust.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TensorZero
TensorZero é uma plataforma LLMOps de código aberto que combina um gateway Rust de alto desempenho com observabilidade, avaliações e fluxos de trabalho de otimização integrados. Ao contrário de pilhas de múltiplas ferramentas que unem um proxy, um rastreador e um pipeline de ajuste fino, o TensorZero trata cada inferência, sinal de feedback e execução de otimização como parte de um único loop de feedback — transformando o tráfego de produção no conjunto de dados que aprimora seus prompts, modelos e decisões de roteamento.
Hospedar o TensorZero em seu próprio VPS mantém prompts, rastreamentos e dados de feedback na infraestrutura que você controla, sem sobretaxa por chamada ou cotas de token na observabilidade. O armazenamento ClickHouse incluído escala para milhões de inferências, enquanto o gateway faz proxy para OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock e dezenas de outros provedores por trás de uma única API compatível com OpenAI.
TensorZero: principais recursos
Gateway LLM Unificado
Proxy OpenAI, Anthropic, Google, AWS Bedrock, Azure, vLLM e dezenas de outros provedores através de uma única API compatível com OpenAI, escrita em Rust de alta performance.
Observabilidade integrada
Toda inferência é automaticamente capturada no ClickHouse com todos os inputs, outputs, latência e custo — sem a necessidade de um serviço de rastreamento separado.
Ciclo de feedback de produção
Anexe o feedback do usuário, avaliações e métricas a qualquer inferência para construir o conjunto de dados rotulado que impulsiona a otimização de prompts e modelos.
Otimização automatizada
Execute fluxos de trabalho integrados para ajustar modelos, destilar de modelos maiores e comparar variantes de prompt diretamente do seu tráfego de produção.
Inferência estruturada
Defina esquemas, modelos e variantes em código para que as alterações de prompt sejam versionadas, seguras por tipo e roteáveis sem reimplantar seu aplicativo.
De código aberto auto-hospedado
Licenciado sob Apache 2.0 e roda inteiramente na sua própria infraestrutura — seus prompts, rastros e dados de feedback nunca saem do seu VPS.
Por que executar TensorZero na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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