Overleaf é um editor LaTeX colaborativo baseado em navegador, usado por milhões de pesquisadores, acadêmicos e engenheiros em todo o mundo. Ele substitui instalações locais de LaTeX por um ambiente baseado em nuvem, onde as equipes podem escrever, compilar e revisar documentos em tempo real — com suporte completo a LaTeX, incluindo pacotes personalizados, BibTeX e referências cruzadas.

Hospedar o Overleaf em seu próprio VPS mantém pesquisas sensíveis, manuscritos proprietários e documentos institucionais totalmente sob seu controle. Você obtém a mesma colaboração em tempo real e o rico pipeline de compilação LaTeX do serviço em nuvem, sem que os dados saiam da sua infraestrutura ou exijam assinaturas SaaS por usuário.