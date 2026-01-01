Implante Overleaf com instalação de um clique.
Editor colaborativo de LaTeX de código aberto para escrita científica, artigos de pesquisa e documentos técnicos.
Escolha um plano VPS para Overleaf
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Overleaf
Overleaf é um editor LaTeX colaborativo baseado em navegador, usado por milhões de pesquisadores, acadêmicos e engenheiros em todo o mundo. Ele substitui instalações locais de LaTeX por um ambiente baseado em nuvem, onde as equipes podem escrever, compilar e revisar documentos em tempo real — com suporte completo a LaTeX, incluindo pacotes personalizados, BibTeX e referências cruzadas.
Hospedar o Overleaf em seu próprio VPS mantém pesquisas sensíveis, manuscritos proprietários e documentos institucionais totalmente sob seu controle. Você obtém a mesma colaboração em tempo real e o rico pipeline de compilação LaTeX do serviço em nuvem, sem que os dados saiam da sua infraestrutura ou exijam assinaturas SaaS por usuário.
Overleaf: principais recursos
Colaboração em tempo real
Vários autores editam o mesmo documento LaTeX simultaneamente, com as alterações aparecendo instantaneamente para todos os colaboradores.
Compilação Completa de LaTeX
Compila documentos com pdfLaTeX, XeLaTeX e LuaLaTeX, incluindo suporte para pacotes personalizados, bibliografias BibTeX e Biber.
Histórico de versões
Cada versão salva de um documento é retida, permitindo que você compare as alterações e restaure qualquer estado anterior do seu projeto.
Biblioteca Rica de Templates
Crie novos documentos a partir de uma biblioteca integrada de modelos acadêmicos, de periódicos, de teses e de apresentações, sem configuração manual.
Controlar Alterações
Revise e aceite ou rejeite edições individuais de colaboradores, correspondendo aos fluxos de trabalho de revisão usados na publicação acadêmica.
Integração Com GIT
Envie e receba projetos de repositórios Git, permitindo fluxos de trabalho de edição local juntamente com o editor baseado em navegador.
Por que executar Overleaf na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.