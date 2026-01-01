Implante bolt.diy com instalação em um clique.
Assistente de codificação de IA de código aberto que permite solicitar, executar e implantar aplicativos full-stack a partir do seu navegador.
Escolha um plano VPS para bolt.diy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com bolt.diy
bolt.diy é um fork de código aberto do bolt.new que traz o desenvolvimento full-stack assistido por IA para sua própria infraestrutura. Ele combina um editor baseado em navegador com um runtime integrado, permitindo que você descreva o que deseja construir em linguagem natural e tenha um LLM gerando, executando e iterando em aplicativos completos — frontend, backend e configuração incluídos.
Ao contrário das ferramentas de codificação de IA baseadas em nuvem, a auto-hospedagem do bolt.diy significa que seu código, prompts e chaves de API permanecem no seu VPS. Você conecta os provedores de LLM que você já usa — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelos Ollama locais e muito mais — para que você nunca fique preso a um único fornecedor ou nível de assinatura.
bolt.diy: principais recursos
Suporte a LLM de múltiplos provedores
Conecte OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI e mais de 15 outros provedores a partir de uma única interface.
Geração de código full-stack
Gere aplicações completas com frontend, backend e arquivos de configuração funcionais — não apenas trechos de código.
Execução no navegador
Execute e visualize o código gerado diretamente no navegador sem sair da interface ou configurar um ambiente de desenvolvimento local.
Traga suas próprias API keys
Use suas credenciais de provedor existentes para que você pague apenas pelo que usar, sem margem de lucro da plataforma ou nível de assinatura.
Código aberto e auto-hospedado
Todos os prompts, código gerado e credenciais permanecem no seu VPS — nenhum dado é compartilhado com uma plataforma SaaS de terceiros.
Por que executar bolt.diy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.