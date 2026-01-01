bolt.diy é um fork de código aberto do bolt.new que traz o desenvolvimento full-stack assistido por IA para sua própria infraestrutura. Ele combina um editor baseado em navegador com um runtime integrado, permitindo que você descreva o que deseja construir em linguagem natural e tenha um LLM gerando, executando e iterando em aplicativos completos — frontend, backend e configuração incluídos.

Ao contrário das ferramentas de codificação de IA baseadas em nuvem, a auto-hospedagem do bolt.diy significa que seu código, prompts e chaves de API permanecem no seu VPS. Você conecta os provedores de LLM que você já usa — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, modelos Ollama locais e muito mais — para que você nunca fique preso a um único fornecedor ou nível de assinatura.