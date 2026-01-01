Implante Ferramentas de TI com instalação em um clique.
Coleção auto-hospedada de utilitários para desenvolvedores — codificadores, formatadores, geradores de hash e ferramentas de rede em uma única interface.
Escolha um plano VPS para IT Tools
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com IT Tools
O IT Tools reúne dezenas de utilitários essenciais para desenvolvedores, administradores de sistema e profissionais de TI em uma única e limpa interface web. De formatadores JSON e decodificadores JWT a calculadoras de sub-rede e geradores de senha, cada ferramenta é executada inteiramente no navegador para que dados sensíveis nunca saiam do seu dispositivo.
Auto-hospedar o IT Tools em um servidor VPS oferece à sua equipe uma caixa de ferramentas privada e sempre disponível, sem depender de serviços online públicos. É particularmente valioso em organizações com políticas de segurança contra o uso de ferramentas web de terceiros ou em ambientes com acesso restrito à internet de saída.
IT Tools: principais recursos
Processamento do lado do cliente
Todas as operações são executadas diretamente no navegador — dados sensíveis como tokens, hashes e certificados nunca chegam ao servidor.
Ferramentas de Cripto e Hash
Gerar hashes MD5, SHA e bcrypt, criar UUIDs, decodificar tokens JWT e trabalhar com Base64 e HMAC sem sair da interface.
Formatadores de Código
Formate e minifique JSON, SQL, XML, CSS e JavaScript instantaneamente para limpar a saída de APIs, logs ou pipelines de construção.
Utilitários de Rede
Calculadoras de sub-rede IPv4 e IPv6, verificadores de porta e ferramentas de pesquisa de endereço MAC para tarefas diárias de administração de rede.
Geradores e Conversores
Geração de senhas fortes, lorem ipsum, conversão de datas, conversão de unidades e conversão de bases em uma interface pesquisável.
Por que executar IT Tools na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.