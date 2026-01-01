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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Trino

Trino é um mecanismo de consulta SQL distribuído de alto desempenho, originalmente desenvolvido no Facebook como Presto e agora mantido pela Trino Software Foundation. Ele permite que analistas e engenheiros executem consultas SQL ANSI interativas em fontes de dados heterogêneas — armazenamento de objetos, bancos de dados relacionais, message brokers e índices de pesquisa — unindo e agregando-os como se estivessem em um único data warehouse, sem ETL ou movimentação de dados.

Hospedar o Trino em seu VPS oferece às equipes de dados uma camada de consulta federada que elas controlam totalmente, sem taxas por consulta e sem dependência de fornecedor. A interface web incluída exibe consultas em execução, utilização de workers e planos de execução para que os operadores possam depurar o desempenho e ajustar os recursos do cluster diretamente do navegador.

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O que você pode criar com {name}

Trino: principais recursos

Consultas SQL Federadas

Conecte dezenas de fontes de dados através de conectores plugáveis e junte-as em uma única instrução ANSI SQL sem staging ou ETL.

Mecanismo massivamente paralelo

Execução vetorizada em memória e planejamento de consultas adaptativo proporcionam latência interativa em data lakes e data warehouses na escala de terabytes.

Amplo catálogo de conectores

Conectores oficiais para Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra e muito mais.

Console web integrado

A interface de usuário baseada em navegador exibe consultas em execução e finalizadas, saúde dos workers, métricas por estágio e planos de execução para depuração rápida de desempenho.

ANSI SQL com extensões

SQL padrão completo com funções de janela, junções laterais, arrays, mapas, JSON, tipos geoespaciais e funções definidas pelo usuário.

JDBC, ODBC e Python

Drivers e clientes de fácil integração conectam ferramentas de BI como Tableau, Superset e Metabase, além de notebooks de ciência de dados e pipelines ETL.

Por que executar Trino na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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