Implante o Trino com um clique.
Mecanismo de consulta SQL distribuído rápido para executar análises federadas em data lakes, data warehouses e bancos de dados operacionais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Trino
Trino é um mecanismo de consulta SQL distribuído de alto desempenho, originalmente desenvolvido no Facebook como Presto e agora mantido pela Trino Software Foundation. Ele permite que analistas e engenheiros executem consultas SQL ANSI interativas em fontes de dados heterogêneas — armazenamento de objetos, bancos de dados relacionais, message brokers e índices de pesquisa — unindo e agregando-os como se estivessem em um único data warehouse, sem ETL ou movimentação de dados.
Hospedar o Trino em seu VPS oferece às equipes de dados uma camada de consulta federada que elas controlam totalmente, sem taxas por consulta e sem dependência de fornecedor. A interface web incluída exibe consultas em execução, utilização de workers e planos de execução para que os operadores possam depurar o desempenho e ajustar os recursos do cluster diretamente do navegador.
Trino: principais recursos
Consultas SQL Federadas
Conecte dezenas de fontes de dados através de conectores plugáveis e junte-as em uma única instrução ANSI SQL sem staging ou ETL.
Mecanismo massivamente paralelo
Execução vetorizada em memória e planejamento de consultas adaptativo proporcionam latência interativa em data lakes e data warehouses na escala de terabytes.
Amplo catálogo de conectores
Conectores oficiais para Iceberg, Delta Lake, Hudi, Hive, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Kafka, Elasticsearch, Cassandra e muito mais.
Console web integrado
A interface de usuário baseada em navegador exibe consultas em execução e finalizadas, saúde dos workers, métricas por estágio e planos de execução para depuração rápida de desempenho.
ANSI SQL com extensões
SQL padrão completo com funções de janela, junções laterais, arrays, mapas, JSON, tipos geoespaciais e funções definidas pelo usuário.
JDBC, ODBC e Python
Drivers e clientes de fácil integração conectam ferramentas de BI como Tableau, Superset e Metabase, além de notebooks de ciência de dados e pipelines ETL.
Por que executar Trino na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.