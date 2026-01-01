Trino é um mecanismo de consulta SQL distribuído de alto desempenho, originalmente desenvolvido no Facebook como Presto e agora mantido pela Trino Software Foundation. Ele permite que analistas e engenheiros executem consultas SQL ANSI interativas em fontes de dados heterogêneas — armazenamento de objetos, bancos de dados relacionais, message brokers e índices de pesquisa — unindo e agregando-os como se estivessem em um único data warehouse, sem ETL ou movimentação de dados.

Hospedar o Trino em seu VPS oferece às equipes de dados uma camada de consulta federada que elas controlam totalmente, sem taxas por consulta e sem dependência de fornecedor. A interface web incluída exibe consultas em execução, utilização de workers e planos de execução para que os operadores possam depurar o desempenho e ajustar os recursos do cluster diretamente do navegador.