Serge é uma interface de chat de código aberto para executar modelos de linguagem da família LLaMA localmente através do llama.cpp, com suporte de primeira classe para Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros modelos ajustados pela comunidade. Ele agrupa uma interface web SvelteKit, um backend FastAPI e um registro de modelo baseado em Redis em um único contêiner, para que você possa baixar modelos GGUF, gerenciar sessões de chat e ajustar parâmetros de inferência sem conectar vários serviços.

Hospedar o Serge por conta própria mantém cada prompt e resposta em seu próprio VPS — sem API externa, sem telemetria e sem custos por token. A inferência apenas com CPU funciona imediatamente, tornando-o uma maneira prática de executar LLMs privados sem pagar por tempo de GPU na nuvem ou se inscrever em um serviço de IA de terceiros.