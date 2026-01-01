Implante o Serge com um clique.
Interface de chat auto-hospedada para executar modelos LLaMA e Alpaca localmente através do llama.cpp, sem custos de API.
Escolha um plano VPS para Serge
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Serge
Serge é uma interface de chat de código aberto para executar modelos de linguagem da família LLaMA localmente através do llama.cpp, com suporte de primeira classe para Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros modelos ajustados pela comunidade. Ele agrupa uma interface web SvelteKit, um backend FastAPI e um registro de modelo baseado em Redis em um único contêiner, para que você possa baixar modelos GGUF, gerenciar sessões de chat e ajustar parâmetros de inferência sem conectar vários serviços.
Hospedar o Serge por conta própria mantém cada prompt e resposta em seu próprio VPS — sem API externa, sem telemetria e sem custos por token. A inferência apenas com CPU funciona imediatamente, tornando-o uma maneira prática de executar LLMs privados sem pagar por tempo de GPU na nuvem ou se inscrever em um serviço de IA de terceiros.
Serge: principais recursos
Funciona em CPU
llama.cpp permite inferência totalmente local sem uma GPU, para que você possa conversar com modelos LLaMA quantizados em um VPS padrão.
Registro de modelo integrado
Baixe e alterne entre Alpaca, Vicuna, GPT4All e outros modelos GGUF diretamente da interface web, sem a cópia manual de arquivos.
Inferência ajustável
Ajuste temperature, top-k, top-p, context length e outros parâmetros de geração por chat para controlar o estilo e a qualidade da resposta.
Histórico de chat persistente
Conversas e pesos de modelo baixados são armazenados em volumes Docker e sobrevivem a reinicializações e atualizações de contêiner.
REST API incluída
O backend FastAPI expõe endpoints de chat, modelo e sessão para que você possa integrar o Serge com scripts personalizados, bots ou aplicativos.
Sem chaves de API externas
Tudo roda em um único contêiner sem a necessidade de uma conta OpenAI, Anthropic ou na nuvem — os prompts nunca saem do seu VPS.
Por que executar Serge na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.