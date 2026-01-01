Implante Remark42 com instalação em um clique.
Mecanismo de comentários de código aberto focado em privacidade para blogs e sites — uma alternativa leve e auto-hospedada ao Disqus.
Escolha um plano VPS para Remark42
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Remark42
Remark42 é um mecanismo de comentários leve e de código aberto para blogs e sites, projetado como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus, Facebook Comments e outras plataformas de comentários comerciais. Escrito em Go para baixo consumo de memória e alta simultaneidade, ele é incorporado através de um único snippet JavaScript em qualquer site — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ou qualquer outro framework — para adicionar discussões encadeadas sem rastrear visitantes ou exibir anúncios.
Hospedar o Remark42 por conta própria no seu servidor VPS mantém cada comentário, voto e conta de leitor dentro da sua infraestrutura, em vez de serem explorados por um SaaS de terceiros para dados de publicidade. A pilha compacta roda em um único contêiner com armazenamento BoltDB integrado — sem a necessidade de um banco de dados ou cache separado.
Remark42: principais recursos
Fácil incorporação
Insira um único snippet JavaScript em qualquer site para adicionar comentários encadeados — funciona com sites estáticos, blogs e qualquer framework que permita HTML personalizado.
OAuth Multi-provedor
Visitantes podem fazer login com Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, ou via autenticação anônima ou por link de e-mail.
Prioridade à privacidade
Sem pixels de rastreamento, sem cookies de terceiros, sem perfil comportamental — o Remark42 armazena apenas o que é necessário para exibir comentários e notificações.
Markdown e encadeamento
Suporte completo a Markdown, incluindo blocos de código, respostas aninhadas, votação e edição/exclusão com janelas de tempo configuráveis.
Ferramentas de Moderação
Ferramentas de administração integradas para moderação em massa, bloqueio de IP, filtragem de palavrões, pesquisa de comentários e notificações por e-mail/Telegram sobre novos comentários.
Fazer backup e exportar
Armazenamento BoltDB compacto com backups diários automáticos, importador para comentários do Disqus e WordPress, e exportação JSON para migração.
Por que executar Remark42 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.