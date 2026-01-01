Remark42 é um mecanismo de comentários leve e de código aberto para blogs e sites, projetado como uma alternativa que respeita a privacidade ao Disqus, Facebook Comments e outras plataformas de comentários comerciais. Escrito em Go para baixo consumo de memória e alta simultaneidade, ele é incorporado através de um único snippet JavaScript em qualquer site — HTML estático, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js ou qualquer outro framework — para adicionar discussões encadeadas sem rastrear visitantes ou exibir anúncios.

Hospedar o Remark42 por conta própria no seu servidor VPS mantém cada comentário, voto e conta de leitor dentro da sua infraestrutura, em vez de serem explorados por um SaaS de terceiros para dados de publicidade. A pilha compacta roda em um único contêiner com armazenamento BoltDB integrado — sem a necessidade de um banco de dados ou cache separado.