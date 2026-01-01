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O que você pode criar com Prefect

O Prefect permite que você transforme qualquer função Python em um fluxo de trabalho agendado, observável e com novas tentativas automáticas com apenas um decorador. Diferente das ferramentas de orquestração que usam muito YAML, o Prefect mantém os fluxos de trabalho como código Python regular — testável, com controle de versão e implantável como qualquer outro módulo. A interface incluída mostra o status de execução em tempo real, logs e histórico em nível de tarefa para cada execução.

Hospedar o Prefect por conta própria no seu VPS elimina as taxas de execução na nuvem, oferece execuções ilimitadas de fluxos de trabalho com um custo de infraestrutura fixo e mantém dados sensíveis do pipeline — credenciais, resultados de consultas, logs — inteiramente na sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor.

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O que você pode criar com {name}

Prefect: principais recursos

Fluxos de Trabalho Nativos de Python

Decore qualquer função Python com @flow ou @task para obter agendamento, novas tentativas, cache e observabilidade — sem uma DSL proprietária para aprender.

Tentativas Automáticas

Configure o backoff exponencial e a lógica de repetição personalizada por tarefa para que falhas transitórias em APIs, bancos de dados ou chamadas de rede se recuperem sem intervenção manual.

Monitoramento em tempo real

A interface integrada exibe o status de tarefas em tempo real, logs de execução e histórico de execuções para que você sempre saiba o que está sendo executado, o que falhou e por quê.

Agendamento Flexível

Expressões Cron, gatilhos de intervalo e implantações orientadas a eventos permitem executar pipelines em qualquer agendamento ou em resposta a eventos externos.

Grupos de Trabalho e Trabalhadores

Distribua a execução de fluxos entre múltiplos processos de trabalho ou máquinas, escalando a capacidade de computação independentemente do servidor de orquestração.

Por que executar Prefect na Hostinger?

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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