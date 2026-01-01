Implante Prefect com um clique.
Moderna plataforma nativa de Python para organizar, agendar e monitorar fluxos de dados e tarefas de automação.
Escolha um plano VPS para Prefect
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Prefect
O Prefect permite que você transforme qualquer função Python em um fluxo de trabalho agendado, observável e com novas tentativas automáticas com apenas um decorador. Diferente das ferramentas de orquestração que usam muito YAML, o Prefect mantém os fluxos de trabalho como código Python regular — testável, com controle de versão e implantável como qualquer outro módulo. A interface incluída mostra o status de execução em tempo real, logs e histórico em nível de tarefa para cada execução.
Hospedar o Prefect por conta própria no seu VPS elimina as taxas de execução na nuvem, oferece execuções ilimitadas de fluxos de trabalho com um custo de infraestrutura fixo e mantém dados sensíveis do pipeline — credenciais, resultados de consultas, logs — inteiramente na sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor.
Prefect: principais recursos
Fluxos de Trabalho Nativos de Python
Decore qualquer função Python com
@flow ou
@task para obter agendamento, novas tentativas, cache e observabilidade — sem uma DSL proprietária para aprender.
Tentativas Automáticas
Configure o backoff exponencial e a lógica de repetição personalizada por tarefa para que falhas transitórias em APIs, bancos de dados ou chamadas de rede se recuperem sem intervenção manual.
Monitoramento em tempo real
A interface integrada exibe o status de tarefas em tempo real, logs de execução e histórico de execuções para que você sempre saiba o que está sendo executado, o que falhou e por quê.
Agendamento Flexível
Expressões Cron, gatilhos de intervalo e implantações orientadas a eventos permitem executar pipelines em qualquer agendamento ou em resposta a eventos externos.
Grupos de Trabalho e Trabalhadores
Distribua a execução de fluxos entre múltiplos processos de trabalho ou máquinas, escalando a capacidade de computação independentemente do servidor de orquestração.
Por que executar Prefect na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativos