O Prefect permite que você transforme qualquer função Python em um fluxo de trabalho agendado, observável e com novas tentativas automáticas com apenas um decorador. Diferente das ferramentas de orquestração que usam muito YAML, o Prefect mantém os fluxos de trabalho como código Python regular — testável, com controle de versão e implantável como qualquer outro módulo. A interface incluída mostra o status de execução em tempo real, logs e histórico em nível de tarefa para cada execução.

Hospedar o Prefect por conta própria no seu VPS elimina as taxas de execução na nuvem, oferece execuções ilimitadas de fluxos de trabalho com um custo de infraestrutura fixo e mantém dados sensíveis do pipeline — credenciais, resultados de consultas, logs — inteiramente na sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor.