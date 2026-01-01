Implante Apache Pinot com instalação em um clique.
Armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, projetado para análises em microssegundos em dados de streaming e em lote em escala massiva.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Pinot
Apache Pinot é um armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, construído no LinkedIn e usado em produção por Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack para alimentar análises voltadas para o usuário em bilhões de eventos. Ele ingere dados de fontes de streaming como Kafka e Kinesis, bem como de fontes em lote como S3 e HDFS, e responde a consultas SQL em milissegundos mesmo com milhares de usuários simultâneos.
Hospedar o Pinot por conta própria em seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e a configuração de locatário sob controle direto, sem cobrança por consulta ou aprisionamento tecnológico. O Controlador Pinot fornece um console web integrado para gerenciamento de esquema, configuração de tabela e exploração SQL ad-hoc.
Apache Pinot: principais recursos
Consultas SQL em menos de um segundo
Armazenamento colunar com índices star-tree, invertidos e de intervalo retorna latência de consulta p99 em milissegundos em bilhões de linhas.
Ingestão em tempo real e em lote
Conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS e JDBC permitem que você misture dados de streaming e históricos em uma única tabela.
Alta concorrência
Projetado para milhares de consultas por segundo de painéis voltados para o usuário e produtos de análise internos sem pré-computação.
Console de consulta integrado
O Controlador Pinot fornece uma interface web para navegar por tabelas, executar SQL ad-hoc e gerenciar esquemas, segmentos e locatários.
Inserir ou atualizar e deduplicar tabelas
Upserts de chave primária e atualizações parciais tornam o Pinot adequado para captura de dados alterados e fluxos de eventos mutáveis, não apenas logs somente de adição.
Por que executar Apache Pinot na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
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