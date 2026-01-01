Até 70% de desconto no Apache Pinot

Implante Apache Pinot com instalação em um clique.

Armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, projetado para análises em microssegundos em dados de streaming e em lote em escala massiva.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$ 29,99 /mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Apache Pinot com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Apache Pinot

66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$ 87,99
R$ 29,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$ 196,99
R$ 59,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$ 359,99
R$ 119,99 /mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Apache Pinot

Apache Pinot é um armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, construído no LinkedIn e usado em produção por Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack para alimentar análises voltadas para o usuário em bilhões de eventos. Ele ingere dados de fontes de streaming como Kafka e Kinesis, bem como de fontes em lote como S3 e HDFS, e responde a consultas SQL em milissegundos mesmo com milhares de usuários simultâneos.

Hospedar o Pinot por conta própria em seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e a configuração de locatário sob controle direto, sem cobrança por consulta ou aprisionamento tecnológico. O Controlador Pinot fornece um console web integrado para gerenciamento de esquema, configuração de tabela e exploração SQL ad-hoc.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Apache Pinot: principais recursos

Consultas SQL em menos de um segundo

Armazenamento colunar com índices star-tree, invertidos e de intervalo retorna latência de consulta p99 em milissegundos em bilhões de linhas.

Ingestão em tempo real e em lote

Conectores nativos para Kafka, Kinesis, Pulsar, S3, GCS, HDFS e JDBC permitem que você misture dados de streaming e históricos em uma única tabela.

Alta concorrência

Projetado para milhares de consultas por segundo de painéis voltados para o usuário e produtos de análise internos sem pré-computação.

Console de consulta integrado

O Controlador Pinot fornece uma interface web para navegar por tabelas, executar SQL ad-hoc e gerenciar esquemas, segmentos e locatários.

Inserir ou atualizar e deduplicar tabelas

Upserts de chave primária e atualizações parciais tornam o Pinot adequado para captura de dados alterados e fluxos de eventos mutáveis, não apenas logs somente de adição.

Por que executar Apache Pinot na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma é uma ferramenta de monitoramento bonita e auto-hospedada

Selecionar
Alerta

Alerta

Plataforma de gerenciamento de alertas de código aberto para consolidar alertas de monitoramento

Selecionar
Apache Druid

Apache Druid

Banco de dados de análise em tempo real para consultas OLAP em microssegundos em dados de eventos de streaming

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.