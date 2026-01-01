Apache Pinot é um armazenamento de dados OLAP distribuído em tempo real, construído no LinkedIn e usado em produção por Uber, Stripe, Walmart, Target e Slack para alimentar análises voltadas para o usuário em bilhões de eventos. Ele ingere dados de fontes de streaming como Kafka e Kinesis, bem como de fontes em lote como S3 e HDFS, e responde a consultas SQL em milissegundos mesmo com milhares de usuários simultâneos.

Hospedar o Pinot por conta própria em seu próprio VPS mantém a latência de consulta, as políticas de retenção e a configuração de locatário sob controle direto, sem cobrança por consulta ou aprisionamento tecnológico. O Controlador Pinot fornece um console web integrado para gerenciamento de esquema, configuração de tabela e exploração SQL ad-hoc.