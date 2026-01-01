HomeHub é um utilitário familiar de código aberto e auto-hospedado que transforma qualquer servidor em um painel privado para todos em sua casa. Projetado para uso compartilhado em uma rede doméstica, ele é entregue como um Progressive Web App sem login, para que qualquer membro da família possa abri-lo em um navegador, salvá-lo na tela inicial e começar a colaborar imediatamente em notas, listas de compras, tarefas domésticas e um calendário compartilhado.

Auto-hospedar o HomeHub mantém os dados domésticos — despesas, hábitos de compra, rotinas familiares e arquivos enviados — inteiramente em seu próprio VPS, sem sincronização em nuvem de terceiros, rastreamento ou taxas por usuário. Os recursos podem ser ativados/desativados individualmente através de uma única configuração YAML, para que você ative apenas as ferramentas que sua família realmente usa.