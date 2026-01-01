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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com HomeHub

HomeHub é um utilitário familiar de código aberto e auto-hospedado que transforma qualquer servidor em um painel privado para todos em sua casa. Projetado para uso compartilhado em uma rede doméstica, ele é entregue como um Progressive Web App sem login, para que qualquer membro da família possa abri-lo em um navegador, salvá-lo na tela inicial e começar a colaborar imediatamente em notas, listas de compras, tarefas domésticas e um calendário compartilhado.

Auto-hospedar o HomeHub mantém os dados domésticos — despesas, hábitos de compra, rotinas familiares e arquivos enviados — inteiramente em seu próprio VPS, sem sincronização em nuvem de terceiros, rastreamento ou taxas por usuário. Os recursos podem ser ativados/desativados individualmente através de uma única configuração YAML, para que você ative apenas as ferramentas que sua família realmente usa.

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O que você pode criar com {name}

HomeHub: principais recursos

Lista de compras compartilhada

Lista de compras colaborativa com sugestões inteligentes baseadas em entradas anteriores, para que toda a família possa adicionar itens à medida que acabam.

Controle de despesas familiares

Acompanhe os gastos domésticos com suporte para contas recorrentes como assinaturas, contas de consumo, leite ou jornais, tudo em um único livro-razão.

Calendário e lembretes

Calendário compartilhado com categorias codificadas por cores para contas, escola, saúde e eventos familiares mantém todos os membros da família alinhados.

Tarefas e notas

Rastreador de tarefas leve e quadro de notas compartilhado permitem que os membros da família atribuam tarefas e anotem mensagens rápidas sem aplicativos extras.

Utilitários integrados

Inclui livro de receitas, rastreador de validade, compressor de PDF, encurtador de URL, gerador de QR e um baixador de mídia em um único PWA.

Privado por natureza

Sem sistema de conta, sem telemetria e sem dependência da nuvem — todos os dados permanecem dentro do seu VPS e da sua rede doméstica.

Por que executar HomeHub na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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