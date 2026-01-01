Implante HomeHub com instalação em um clique.
Painel familiar sem login para notas compartilhadas, listas de compras, tarefas domésticas, calendários e despesas em um PWA privado.
Escolha um plano VPS para HomeHub
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com HomeHub
HomeHub é um utilitário familiar de código aberto e auto-hospedado que transforma qualquer servidor em um painel privado para todos em sua casa. Projetado para uso compartilhado em uma rede doméstica, ele é entregue como um Progressive Web App sem login, para que qualquer membro da família possa abri-lo em um navegador, salvá-lo na tela inicial e começar a colaborar imediatamente em notas, listas de compras, tarefas domésticas e um calendário compartilhado.
Auto-hospedar o HomeHub mantém os dados domésticos — despesas, hábitos de compra, rotinas familiares e arquivos enviados — inteiramente em seu próprio VPS, sem sincronização em nuvem de terceiros, rastreamento ou taxas por usuário. Os recursos podem ser ativados/desativados individualmente através de uma única configuração YAML, para que você ative apenas as ferramentas que sua família realmente usa.
HomeHub: principais recursos
Lista de compras compartilhada
Lista de compras colaborativa com sugestões inteligentes baseadas em entradas anteriores, para que toda a família possa adicionar itens à medida que acabam.
Controle de despesas familiares
Acompanhe os gastos domésticos com suporte para contas recorrentes como assinaturas, contas de consumo, leite ou jornais, tudo em um único livro-razão.
Calendário e lembretes
Calendário compartilhado com categorias codificadas por cores para contas, escola, saúde e eventos familiares mantém todos os membros da família alinhados.
Tarefas e notas
Rastreador de tarefas leve e quadro de notas compartilhado permitem que os membros da família atribuam tarefas e anotem mensagens rápidas sem aplicativos extras.
Utilitários integrados
Inclui livro de receitas, rastreador de validade, compressor de PDF, encurtador de URL, gerador de QR e um baixador de mídia em um único PWA.
Privado por natureza
Sem sistema de conta, sem telemetria e sem dependência da nuvem — todos os dados permanecem dentro do seu VPS e da sua rede doméstica.
Por que executar HomeHub na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.