O Kibana é a interface web oficial para Elasticsearch — uma plataforma aprimorada para explorar dados, construir painéis interativos, executar consultas de pesquisa e operar uma implantação do Elastic Stack. Originalmente criado em 2013 e agora mantido pela Elastic NV, o Kibana é a camada de visualização padrão para qualquer aplicação construída sobre o Elasticsearch, desde análise de logs e observabilidade até pesquisa de e-commerce e análise de segurança.

Hospedar o Kibana em seu VPS oferece às equipes de dados e plataforma um ambiente completo de visualização do Elastic Stack, sem as taxas SaaS por documento comuns ao Elastic Cloud. Este modelo agrupa um Elasticsearch de nó único junto com o Kibana, para que o stack esteja pronto para ingerir dados e construir painéis imediatamente após a implantação.