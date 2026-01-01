Implante o Kibana com instalação em um clique.
Plataforma de visualização e exploração de dados de código aberto para Elasticsearch com painéis, pesquisa e ferramentas de observabilidade.
Escolha um plano VPS para Kibana
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kibana
O Kibana é a interface web oficial para Elasticsearch — uma plataforma aprimorada para explorar dados, construir painéis interativos, executar consultas de pesquisa e operar uma implantação do Elastic Stack. Originalmente criado em 2013 e agora mantido pela Elastic NV, o Kibana é a camada de visualização padrão para qualquer aplicação construída sobre o Elasticsearch, desde análise de logs e observabilidade até pesquisa de e-commerce e análise de segurança.
Hospedar o Kibana em seu VPS oferece às equipes de dados e plataforma um ambiente completo de visualização do Elastic Stack, sem as taxas SaaS por documento comuns ao Elastic Cloud. Este modelo agrupa um Elasticsearch de nó único junto com o Kibana, para que o stack esteja pronto para ingerir dados e construir painéis imediatamente após a implantação.
Kibana: principais recursos
Descubra e explore
Navegue pelos índices do Elasticsearch com a interface Discover — consulte, filtre, classifique e visualize documentos brutos para identificar padrões e anomalias em tempo real.
Painéis e visualizações
Crie painéis interativos com gráficos de linha, gráficos de barra, mapas de calor, mapas, tabelas e visualizações de arrastar e soltar do Lens, compartilháveis entre equipes.
Pesquisar e ES|QL
Completo Elasticsearch Query DSL mais ES|QL — uma linguagem de consulta em pipeline semelhante a Splunk SPL — tornam as consultas complexas acessíveis para não desenvolvedores.
Ferramentas de Observabilidade
Aplicativos integrados de monitoramento de Logs, Métricas, APM e Uptime para ingestão e análise de dados de observabilidade do Elastic Agent e do Beats.
Mapas e geoespacial
Mapas interativos multicamadas com camadas vetoriais, mapas de calor e geoagregações para visualizar dados geoespaciais juntamente com outras dimensões.
Alertas e relatórios
Alertas baseados em limite e anomalias com destinos de e-mail, Slack e webhook, além de geração de relatórios PDF e CSV agendados.
Por que executar Kibana na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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