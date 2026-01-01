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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Open Source POS

Ponto de Venda de Código Aberto é um ponto de venda baseado em web PHP desenvolvido para pequenas lojas de varejo, cafés e empresas de serviços que precisam de um sistema de caixa completo sem taxas SaaS por terminal. A interface baseada em navegador funciona em qualquer tablet, laptop ou PC de balcão, assim, o mesmo backend alimenta o checkout, as atualizações de estoque e os relatórios de qualquer dispositivo na rede local.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém registros de clientes, histórico de vendas e dados de preços em uma infraestrutura que você controla — sem assinatura mensal, sem porcentagem de transação e sem dependência de fornecedor. O banco de dados MariaDB incluído é provisionado automaticamente e persistido em volumes nomeados para atualizações seguras.

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O que você pode criar com {name}

Open Source POS: principais recursos

Finalização de compra no varejo

Processar vendas, devoluções e vendas parceladas com leitura de código de barras, pesquisa de itens e recibos personalizáveis impressos em impressoras térmicas padrão.

Controle de estoque

Acompanhe os níveis de estoque, defina limites de recompra e gerencie fornecedores em várias categorias de itens com ajustes automáticos a cada venda.

Gerenciamento de clientes

Manter um banco de dados de clientes com histórico de compras, pontos de fidelidade, saldos de crédito da loja e níveis de preços por cliente.

Relatórios de vendas

Gerar relatórios detalhados sobre vendas, impostos, pagamentos, lucros e descontos em períodos configuráveis e filtros de funcionários.

Contas de funcionários

Crie logins individuais de funcionários com permissões baseadas em função para separar o acesso de caixa, gerente e relatórios em um terminal compartilhado.

Impostos multimoedas

Configure múltiplas taxas de imposto, moedas e métodos de pagamento para corresponder às regras de varejo locais e às preferências de pagamento do cliente.

Por que executar Open Source POS na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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