Ponto de Venda de Código Aberto é um ponto de venda baseado em web PHP desenvolvido para pequenas lojas de varejo, cafés e empresas de serviços que precisam de um sistema de caixa completo sem taxas SaaS por terminal. A interface baseada em navegador funciona em qualquer tablet, laptop ou PC de balcão, assim, o mesmo backend alimenta o checkout, as atualizações de estoque e os relatórios de qualquer dispositivo na rede local.

A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém registros de clientes, histórico de vendas e dados de preços em uma infraestrutura que você controla — sem assinatura mensal, sem porcentagem de transação e sem dependência de fornecedor. O banco de dados MariaDB incluído é provisionado automaticamente e persistido em volumes nomeados para atualizações seguras.