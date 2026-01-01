Implante POS de Código Aberto com instalação em um clique.
Sistema de ponto de venda baseado na web para lojas de varejo com gerenciamento de estoque, clientes e relatórios de vendas.
Escolha um plano VPS para Open Source POS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Source POS
Ponto de Venda de Código Aberto é um ponto de venda baseado em web PHP desenvolvido para pequenas lojas de varejo, cafés e empresas de serviços que precisam de um sistema de caixa completo sem taxas SaaS por terminal. A interface baseada em navegador funciona em qualquer tablet, laptop ou PC de balcão, assim, o mesmo backend alimenta o checkout, as atualizações de estoque e os relatórios de qualquer dispositivo na rede local.
A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém registros de clientes, histórico de vendas e dados de preços em uma infraestrutura que você controla — sem assinatura mensal, sem porcentagem de transação e sem dependência de fornecedor. O banco de dados MariaDB incluído é provisionado automaticamente e persistido em volumes nomeados para atualizações seguras.
Open Source POS: principais recursos
Finalização de compra no varejo
Processar vendas, devoluções e vendas parceladas com leitura de código de barras, pesquisa de itens e recibos personalizáveis impressos em impressoras térmicas padrão.
Controle de estoque
Acompanhe os níveis de estoque, defina limites de recompra e gerencie fornecedores em várias categorias de itens com ajustes automáticos a cada venda.
Gerenciamento de clientes
Manter um banco de dados de clientes com histórico de compras, pontos de fidelidade, saldos de crédito da loja e níveis de preços por cliente.
Relatórios de vendas
Gerar relatórios detalhados sobre vendas, impostos, pagamentos, lucros e descontos em períodos configuráveis e filtros de funcionários.
Contas de funcionários
Crie logins individuais de funcionários com permissões baseadas em função para separar o acesso de caixa, gerente e relatórios em um terminal compartilhado.
Impostos multimoedas
Configure múltiplas taxas de imposto, moedas e métodos de pagamento para corresponder às regras de varejo locais e às preferências de pagamento do cliente.
Por que executar Open Source POS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.