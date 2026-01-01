Implante o Gerrit com um clique.
Plataforma de revisão de código de nível empresarial, confiada por Android, Chromium e grandes projetos de código aberto em todo o mundo.
Escolha um plano VPS para Gerrit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gerrit
Gerrit é um sistema de revisão de código de código aberto, baseado na web e construído sobre o Git. Cada alteração é enviada como um conjunto de patches — uma unidade de revisão versionada — que os colegas de equipe avaliam por meio de comentários em linha, aprovações por voto e regras de envio configuráveis antes que possa ser mesclada. Originalmente criado no Google e usado por Android, Chromium e Qt, o Gerrit traz disciplina de revisão estruturada para qualquer equipe de engenharia.
Auto-hospedar o Gerrit em seu próprio VPS oferece controle total sobre repositórios, permissões de acesso e fluxos de trabalho de revisão de código. Com a inicialização onde o primeiro usuário se torna administrador, regras de acesso por projeto granulares e um ecossistema de plugins com mais de 100 extensões, ele é construído para equipes que precisam de trilhas de auditoria e portões de qualidade de código rigorosos sem depender de plataformas de terceiros.
Gerrit: principais recursos
Fluxo de trabalho de revisão baseado em patch
Cada alteração de código é enviada como um conjunto de patches versionados, dando aos revisores uma visão clara de cada iteração e o histórico completo de revisões.
Permissões granulares
Definir regras de acesso por projeto, por branch e por ação para indivíduos e grupos, incluindo direitos de force-push e submissão.
Comentário de código em linha
Deixe comentários em linhas de código específicas e responda diretamente, mantendo as discussões de revisão ligadas diretamente ao código que elas referenciam.
Integração CI/CD
Acione Jenkins, Zuul, ou qualquer sistema de CI automaticamente em novos conjuntos de patches via webhooks e a API de Fluxo de Eventos integrada.
Ecossistema de plugins
Estenda o Gerrit com mais de 100 plugins da comunidade para autenticação LDAP, métricas, notificações e fluxos de trabalho de revisão personalizados.
Gerenciamento de múltiplos repositórios
Gerencie e revise as alterações em vários repositórios git a partir de uma única instância com controle de acesso unificado e logs de auditoria.
Por que executar Gerrit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.