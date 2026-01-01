Gerrit é um sistema de revisão de código de código aberto, baseado na web e construído sobre o Git. Cada alteração é enviada como um conjunto de patches — uma unidade de revisão versionada — que os colegas de equipe avaliam por meio de comentários em linha, aprovações por voto e regras de envio configuráveis antes que possa ser mesclada. Originalmente criado no Google e usado por Android, Chromium e Qt, o Gerrit traz disciplina de revisão estruturada para qualquer equipe de engenharia.

Auto-hospedar o Gerrit em seu próprio VPS oferece controle total sobre repositórios, permissões de acesso e fluxos de trabalho de revisão de código. Com a inicialização onde o primeiro usuário se torna administrador, regras de acesso por projeto granulares e um ecossistema de plugins com mais de 100 extensões, ele é construído para equipes que precisam de trilhas de auditoria e portões de qualidade de código rigorosos sem depender de plataformas de terceiros.