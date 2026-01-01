Jump é uma página inicial leve e auto-hospedada, além de um monitor de status em tempo real, projetado para manter todos os seus links importantes organizados em um só lugar. Construído com PHP e servido como um único container Docker, ele carrega rápido, permanece seguro e não requer banco de dados ou dependências externas para funcionar. Os sites podem ser definidos manualmente via um arquivo JSON, descobertos automaticamente de containers Docker em execução, ou uma combinação de ambos.

Jump suporta imagens de fundo personalizadas e integração com Unsplash, exibição em vários idiomas, categorização de sites baseada em tags, pesquisa por teclado com mecanismos de busca configuráveis e integração opcional com Open Weather Map para hora e clima locais. Seu design limpo e responsivo se adapta a desktops e dispositivos móveis, permitindo que você acesse qualquer serviço salvo com um único clique de qualquer dispositivo.