Instalação de Jump em um clique.
Uma página inicial auto-hospedada e página de status em tempo real que oferece acesso instantâneo a todos os seus sites favoritos a partir de um painel único e elegante.
Escolha um plano VPS para Jump
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jump
Jump é uma página inicial leve e auto-hospedada, além de um monitor de status em tempo real, projetado para manter todos os seus links importantes organizados em um só lugar. Construído com PHP e servido como um único container Docker, ele carrega rápido, permanece seguro e não requer banco de dados ou dependências externas para funcionar. Os sites podem ser definidos manualmente via um arquivo JSON, descobertos automaticamente de containers Docker em execução, ou uma combinação de ambos.
Jump suporta imagens de fundo personalizadas e integração com Unsplash, exibição em vários idiomas, categorização de sites baseada em tags, pesquisa por teclado com mecanismos de busca configuráveis e integração opcional com Open Weather Map para hora e clima locais. Seu design limpo e responsivo se adapta a desktops e dispositivos móveis, permitindo que você acesse qualquer serviço salvo com um único clique de qualquer dispositivo.
Jump: principais recursos
Monitoramento de Status em Tempo Real
Jump verifica a disponibilidade de cada site no seu painel e exibe indicadores de status em tempo real para que você saiba instantaneamente se um serviço está fora do ar.
Docker Descoberta Automática
Listar automaticamente contêineres Docker em execução como entradas de painel usando rótulos de contêiner, mantendo sua página inicial sincronizada com sua infraestrutura sem atualizações manuais.
Organização por Etiquetas
Agrupe sites com tags e navegue entre páginas temáticas, mantendo seus links mais usados visíveis na tela inicial enquanto listas mais longas permanecem bem categorizadas.
Pesquisa via teclado
Abra a barra de pesquisa multi-mecanismos com Ctrl+Shift+/ e pesquise no Google, DuckDuckGo, Bing ou em qualquer mecanismo personalizado sem precisar usar o mouse.
Planos de Fundo Personalizados e Clima
Use suas próprias imagens de fundo ou conecte o Unsplash para cenários aleatórios, e adicione uma chave de API do Open Weather Map para exibir a hora local e as condições climáticas atuais.
Banco de dados não obrigatório
Jump funciona como um único contêiner sem banco de dados externo, tornando-o extremamente fácil de implantar, fazer backup e mover entre servidores.
Por que executar Jump na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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