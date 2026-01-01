Implante SickGear com instalação em um clique.
Servidor de automação de programas de TV estável — o fork de longa duração e com todos os recursos do Sick-Beard para configurações de PVR auto-hospedadas.
Escolha um plano VPS para SickGear
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SickGear
SickGear é o fork mais estável e completo em recursos, mantido pela comunidade, do projeto original Sick-Beard — um servidor de automação de programas de TV auto-hospedado que rastreia os programas que você segue, monitora indexadores Usenet e rastreadores de torrents em busca de novos episódios, e entrega lançamentos correspondentes ao seu downloader para importação automática na biblioteca. Ele tem sido continuamente desenvolvido desde 2014, com foco em confiabilidade, ampla cobertura de indexadores e uma interface de usuário web polida, inspirada no design original do Sick-Beard.
Auto-hospedar o SickGear em um VPS mantém sua automação de TV funcionando 24 horas, para que os episódios apareçam em sua biblioteca minutos após o lançamento. Ele se integra naturalmente com Plex, Jellyfin, Emby e o ecossistema de mídia Servarr mais amplo, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab.
SickGear: principais recursos
Mostrar rastreamento com perfis de qualidade
Preferências por programa para qualidade, resolução, idioma e codec significam que cada título é buscado exatamente no formato que você deseja.
Amplo suporte a indexadores
A compatibilidade com Newznab e Torznab, além de plugins diretos para muitos rastreadores privados, cobrem praticamente todos os indexadores Usenet e torrent.
Integração nativa de baixador
Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent permitem que o SickGear orquestre o fluxo completo de download.
Pesquisa de subtítulos
A integração com OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi obtém legendas correspondentes nos seus idiomas preferidos logo após cada download.
Suporte a anime e formatos especiais
A integração AniDB integrada gerencia convenções de nomenclatura específicas de anime e numeração absoluta de episódios sem soluções alternativas manuais.
Por que executar SickGear na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.