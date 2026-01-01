SickGear é o fork mais estável e completo em recursos, mantido pela comunidade, do projeto original Sick-Beard — um servidor de automação de programas de TV auto-hospedado que rastreia os programas que você segue, monitora indexadores Usenet e rastreadores de torrents em busca de novos episódios, e entrega lançamentos correspondentes ao seu downloader para importação automática na biblioteca. Ele tem sido continuamente desenvolvido desde 2014, com foco em confiabilidade, ampla cobertura de indexadores e uma interface de usuário web polida, inspirada no design original do Sick-Beard.

Auto-hospedar o SickGear em um VPS mantém sua automação de TV funcionando 24 horas, para que os episódios apareçam em sua biblioteca minutos após o lançamento. Ele se integra naturalmente com Plex, Jellyfin, Emby e o ecossistema de mídia Servarr mais amplo, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab.