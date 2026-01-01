O InfluxDB 2 é uma plataforma de séries temporais construída especificamente que gerencia a ingestão, armazenamento, consultas, visualização e alertas em um único aplicativo. Construída sobre o mecanismo de armazenamento TSM com a linguagem de consulta Flux, ela oferece ingestão de dados de alta taxa de transferência e compressão eficiente juntamente com uma interface web moderna — eliminando a necessidade de integrar ferramentas separadas como Grafana ou Kapacitor para fluxos de trabalho básicos de observabilidade.

Hospedar o InfluxDB 2 em seu próprio servidor VPS elimina os custos por ponto de dados e de saída de dados comuns em ofertas de nuvem gerenciadas. Você obtém custos previsíveis para frotas de dispositivos IoT, monitoramento de infraestrutura e pipelines de dados financeiros, independentemente do volume de ingestão, com armazenamento persistente para anos de telemetria histórica.