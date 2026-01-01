Implante InfluxDB 2 com instalação em um clique.
Plataforma unificada de séries temporais combinando banco de dados, visualização, alertas e processamento de dados em um único aplicativo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com InfluxDB 2
O InfluxDB 2 é uma plataforma de séries temporais construída especificamente que gerencia a ingestão, armazenamento, consultas, visualização e alertas em um único aplicativo. Construída sobre o mecanismo de armazenamento TSM com a linguagem de consulta Flux, ela oferece ingestão de dados de alta taxa de transferência e compressão eficiente juntamente com uma interface web moderna — eliminando a necessidade de integrar ferramentas separadas como Grafana ou Kapacitor para fluxos de trabalho básicos de observabilidade.
Hospedar o InfluxDB 2 em seu próprio servidor VPS elimina os custos por ponto de dados e de saída de dados comuns em ofertas de nuvem gerenciadas. Você obtém custos previsíveis para frotas de dispositivos IoT, monitoramento de infraestrutura e pipelines de dados financeiros, independentemente do volume de ingestão, com armazenamento persistente para anos de telemetria histórica.
InfluxDB 2: principais recursos
Linguagem de Consulta Flux
Flux é uma linguagem de script funcional projetada especificamente para dados de séries temporais, permitindo transformações, agregações e junções de múltiplas fontes em uma única consulta.
Interface Web Integrada
A interface integrada inclui um construtor de consultas visual, editor de painéis e um explorador de dados, assim, nenhuma ferramenta de visualização externa é necessária para começar.
Alertas integrados
Configure verificações de limite e deadman diretamente no InfluxDB 2 com endpoints de notificação para Slack, PagerDuty, webhooks HTTP e muito mais.
Motor de Tarefas
Agende scripts Flux para downsampling, transformações ETL e agregação de dados sem cron jobs externos ou serviços de pipeline separados.
Controle de Acesso Baseado em Token
Tokens de leitura/escrita granulares com escopo para buckets específicos permitem controle de acesso granular para múltiplas equipes e aplicações compartilhando uma única instância.
Por que executar InfluxDB 2 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.