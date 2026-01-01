LavinMQ é um message broker leve e de alto desempenho, construído em torno do protocolo AMQP 0-9-1. Projetado com a taxa de transferência em mente, ele atinge até um milhão de mensagens por segundo em testes de desempenho, mantendo baixo uso de memória e CPU — tornando-o uma escolha ideal para equipes que precisam de mensagens confiáveis sem a sobrecarga de uma infraestrutura pesada.

A auto-hospedagem do LavinMQ no seu VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de mensagens. Ele suporta tipos de troca direta, por tópico, fanout e avançados, juntamente com clustering, federação, filas de stream, MQTT e monitoramento Prometheus — tudo o que é necessário para pipelines de mensagens de nível de produção.