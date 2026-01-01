Implante LavinMQ com instalação em um clique.
Broker de mensagens AMQP de alto desempenho, entregando até um milhão de mensagens por segundo com uma UI de gerenciamento web integrada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LavinMQ
LavinMQ é um message broker leve e de alto desempenho, construído em torno do protocolo AMQP 0-9-1. Projetado com a taxa de transferência em mente, ele atinge até um milhão de mensagens por segundo em testes de desempenho, mantendo baixo uso de memória e CPU — tornando-o uma escolha ideal para equipes que precisam de mensagens confiáveis sem a sobrecarga de uma infraestrutura pesada.
A auto-hospedagem do LavinMQ no seu VPS oferece controle total sobre sua infraestrutura de mensagens. Ele suporta tipos de troca direta, por tópico, fanout e avançados, juntamente com clustering, federação, filas de stream, MQTT e monitoramento Prometheus — tudo o que é necessário para pipelines de mensagens de nível de produção.
LavinMQ: principais recursos
Alta Vazão
Com benchmark de até um milhão de mensagens por segundo, o LavinMQ oferece desempenho excepcional para cargas de trabalho de mensagens exigentes.
Suporte a AMQP e MQTT
Suporta nativamente os protocolos AMQP 0-9-1 e MQTT, tornando-o compatível com uma ampla gama de clientes de mensagens e bibliotecas.
UI de Gerenciamento Web
A interface de gerenciamento integrada permite monitorar filas, trocas, conexões e taxas de mensagem de qualquer navegador.
Tipos de Troca Avançados
Suporta trocas de mensagens diretas, por tópico, fanout, hash consistente, dead letter e atrasadas para uma lógica de roteamento flexível.
Agrupamento e Federação
Escale horizontalmente com clustering integrado e suporte à federação para implantações distribuídas de alta disponibilidade.
Integração Prometheus
Expõe métricas para coleta pelo Prometheus, permitindo integração contínua com painéis do Grafana e pipelines de alerta.
Por que executar LavinMQ na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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