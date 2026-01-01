Dkron é um sistema de agendamento de tarefas distribuído de código aberto escrito em Go que substitui o cron tradicional por uma alternativa tolerante a falhas e ciente de cluster. Ao contrário do cron de host único, o Dkron usa o protocolo de consenso Raft e uma camada de associação baseada em gossip para que as tarefas continuem sendo executadas mesmo quando nós individuais falham, eliminando o ponto único de falha que assola os crontabs clássicos.

Hospedar o Dkron em seu próprio VPS mantém agendamentos, histórico de execução e payloads de tarefas sob seu controle, enquanto expõe uma interface web integrada, API REST e executores HTTP/shell para executar scripts, webhooks e comandos externos. O mecanismo de armazenamento integrado elimina a necessidade de qualquer banco de dados externo, tornando a implantação um único contêiner com um volume de dados persistente para o estado Raft e o histórico de tarefas.