Implante Dkron com um clique.
Agendador de tarefas distribuído e tolerante a falhas, com uma interface web e clusterização integrada para cargas de trabalho cron altamente confiáveis.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dkron
Dkron é um sistema de agendamento de tarefas distribuído de código aberto escrito em Go que substitui o cron tradicional por uma alternativa tolerante a falhas e ciente de cluster. Ao contrário do cron de host único, o Dkron usa o protocolo de consenso Raft e uma camada de associação baseada em gossip para que as tarefas continuem sendo executadas mesmo quando nós individuais falham, eliminando o ponto único de falha que assola os crontabs clássicos.
Hospedar o Dkron em seu próprio VPS mantém agendamentos, histórico de execução e payloads de tarefas sob seu controle, enquanto expõe uma interface web integrada, API REST e executores HTTP/shell para executar scripts, webhooks e comandos externos. O mecanismo de armazenamento integrado elimina a necessidade de qualquer banco de dados externo, tornando a implantação um único contêiner com um volume de dados persistente para o estado Raft e o histórico de tarefas.
Dkron: principais recursos
Escalonamento tolerante a falhas
O consenso baseado em Raft mantém seus cron jobs funcionando mesmo com falhas de nó, reinicializações e problemas de rede, sem intervenção manual.
UI web integrada
Gerencie trabalhos, inspecione o histórico de execução e acione execuções a partir de uma interface de navegador limpa, sem escrever arquivos crontab manualmente.
REST API e webhooks
Crie, atualize e acione trabalhos programaticamente a partir de pipelines de CI, scripts ou sistemas externos através de uma API HTTP versionada.
Executores plugáveis
Execute comandos shell, requisições HTTP, chamadas gRPC ou mensagens NATS como tarefas agendadas usando os plugins executores integrados.
Motor de armazenamento nativo
Armazenamento com suporte BoltDB vem com o binário, eliminando a necessidade de bancos de dados externos como etcd, Consul ou PostgreSQL.
Arquitetura pronta para cluster
Comece como um único nó e escale horizontalmente juntando servidores e agentes adicionais conforme sua carga de trabalho aumenta.
Por que executar Dkron na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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