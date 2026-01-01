Squidex é um CMS headless de código aberto que expõe seu conteúdo através de APIs REST e GraphQL, permitindo que qualquer frontend — aplicações web, aplicações móveis ou sistemas server-side — puxe o conteúdo sem estar vinculado a uma camada de renderização específica. Os esquemas de conteúdo são definidos na UI do Squidex com suporte total para referências, ativos, localização e regras de validação.

Hospedar o Squidex em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre onde o conteúdo é armazenado e quem pode acessá-lo. Ao contrário das plataformas CMS headless SaaS que cobram por chamada de API ou por usuário, uma instância auto-hospedada não tem limites de uso e mantém todos os dados de conteúdo dentro de sua própria infraestrutura.