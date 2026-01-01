Implante Squidex com um clique.
CMS headless API-first com APIs GraphQL e REST para entrega de conteúdo em qualquer canal ou frontend.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Squidex
Squidex é um CMS headless de código aberto que expõe seu conteúdo através de APIs REST e GraphQL, permitindo que qualquer frontend — aplicações web, aplicações móveis ou sistemas server-side — puxe o conteúdo sem estar vinculado a uma camada de renderização específica. Os esquemas de conteúdo são definidos na UI do Squidex com suporte total para referências, ativos, localização e regras de validação.
Hospedar o Squidex em seu próprio VPS lhe dá controle total sobre onde o conteúdo é armazenado e quem pode acessá-lo. Ao contrário das plataformas CMS headless SaaS que cobram por chamada de API ou por usuário, uma instância auto-hospedada não tem limites de uso e mantém todos os dados de conteúdo dentro de sua própria infraestrutura.
Squidex: principais recursos
GraphQL e REST APIs
Consulte e entregue conteúdo através de endpoints GraphQL e REST para que qualquer stack de frontend possa consumi-lo sem adaptadores personalizados.
Esquemas de conteúdo flexíveis
Defina tipos de conteúdo com campos personalizados, regras de validação, referências e componentes aninhados usando o editor de esquema visual.
Gestão de ativos
Carregue, organize e transforme imagens e arquivos diretamente no Squidex com operações de redimensionamento e corte integradas ao pipeline de ativos.
Conteúdo multilíngue
Conteúdo do modelo com suporte de localização integrado para que cada campo possa conter traduções para cada localidade configurada.
Controle de acesso baseado em função
Atribua a editores, desenvolvedores e clientes externos diferentes níveis de permissão por aplicativo, esquema ou tipo de conteúdo.
Por que executar Squidex na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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