Hollama é um cliente de chat focado para grandes modelos de linguagem que se conecta diretamente do seu navegador a um ou mais servidores Ollama, endpoints compatíveis com OpenAI, ou ambos ao mesmo tempo. Não há banco de dados central, nenhum sistema de conta e nenhuma telemetria — sessões, prompts, configurações e chaves de API residem no armazenamento local do navegador e nunca tocam o servidor que hospeda a interface do usuário.

Hospedar o Hollama em um VPS oferece a uma pequena equipe uma URL única e sempre ativa para interagir com modelos Ollama privados ou chaves OpenAI compartilhadas, com uma interface limpa, estilo editor, projetada para prompts longos, modelos de raciocínio e conversas com muito código.