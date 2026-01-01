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Interface web minimalista para conversar com modelos Ollama e OpenAI que armazena todas as conversas no seu navegador.

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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Hollama

Hollama é um cliente de chat focado para grandes modelos de linguagem que se conecta diretamente do seu navegador a um ou mais servidores Ollama, endpoints compatíveis com OpenAI, ou ambos ao mesmo tempo. Não há banco de dados central, nenhum sistema de conta e nenhuma telemetria — sessões, prompts, configurações e chaves de API residem no armazenamento local do navegador e nunca tocam o servidor que hospeda a interface do usuário.

Hospedar o Hollama em um VPS oferece a uma pequena equipe uma URL única e sempre ativa para interagir com modelos Ollama privados ou chaves OpenAI compartilhadas, com uma interface limpa, estilo editor, projetada para prompts longos, modelos de raciocínio e conversas com muito código.

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O que você pode criar com {name}

Hollama: principais recursos

Ollama e OpenAI

Conecte-se a servidores Ollama locais, OpenAI, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, e alterne entre eles dentro de uma única sessão.

Suporte multisservidor

Registre vários servidores Ollama e OpenAI de uma vez e direcione cada sessão para um backend diferente sem reconfigurar o aplicativo.

Armazenamento local do navegador

Cada sessão, prompt, configuração e chave de API é mantido no armazenamento local do navegador, para que os chats nunca fiquem no servidor VPS ou em um servidor de terceiros.

Instruções com qualidade de editor

Grandes campos de prompt com recursos de editor de código, renderização de markdown, destaque de sintaxe e notação matemática KaTeX, criados para trabalho técnico.

Raciocínio e visão

Suporte de primeira classe para modelos de raciocínio e modelos de visão com entradas de imagem, ideal para lançamentos mais recentes do Ollama e OpenAI.

Importação e exportação

Faça backup ou mova sessões entre dispositivos com a ferramenta de importação e exportação integrada para que o armazenamento do navegador nunca seja um bloqueio.

Por que executar Hollama na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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