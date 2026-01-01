Implante Open Archiver com instalação em um clique.
Arquivamento de e-mail de código aberto com foco em conformidade para Gmail, Microsoft 365, IMAP e importações PST com pesquisa de texto completo.
Escolha um plano VPS para Open Archiver
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Open Archiver
O Open Archiver é uma plataforma de arquivamento de e-mail auto-hospedada e de nível de conformidade, que ingere mensagens do Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos e arquivos PST ou MBOX em massa em um arquivo local à prova de adulteração. Os e-mails são armazenados no formato .eml padrão, desduplicados, criptografados em repouso e indexados pelo Meilisearch com o Apache Tika analisando anexos para que cada palavra dentro de PDFs, documentos Word e planilhas se torne instantaneamente pesquisável.
A auto-hospedagem do Open Archiver mantém cada mensagem, anexo e log de acesso em sua própria infraestrutura, enquanto ainda atende aos requisitos de retenção, retenção legal e auditoria dos quais as indústrias regulamentadas dependem. Hashes de arquivo detectam adulteração, políticas de retenção automatizam o gerenciamento do ciclo de vida e um registro de auditoria imutável registra cada acesso.
Open Archiver: principais recursos
Ingestão universal de e-mail
Conecte-se ao Gmail, Microsoft 365, caixas de e-mail IMAP genéricas, arquivos PST, arquivos MBOX ou exportações .eml compactadas para migrações únicas e sincronização contínua em tempo real.
Pesquisar em anexos
Meilisearch indexa cada corpo de email enquanto o Apache Tika extrai texto de PDF, DOCX, XLSX e outros anexos para que as buscas alcancem o conteúdo dos documentos.
Armazenamento inviolável
Todo e-mail e anexo arquivado tem seu hash gerado na ingestão, é criptografado em repouso e verificado com um relatório de integridade para que qualquer modificação seja imediatamente detectada.
Retenção e trilha de auditoria
Políticas de retenção granular automatizam o gerenciamento do ciclo de vida, enquanto um log de auditoria imutável registra quem acessou quais mensagens e quando para relatórios de conformidade.
Armazenamento conectável
Armazene e-mails arquivados no sistema de arquivos local do VPS ou em qualquer backend de armazenamento de objetos compatível com S3, como AWS S3 ou MinIO, sem alterar a implantação.
Reconstrução de tópico
A descoberta de conversas agrupa respostas e encaminhamentos em tópicos completos para que os investigadores possam revisar o contexto completo de qualquer mensagem em uma única visualização.
Por que executar Open Archiver na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.