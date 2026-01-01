Até 70% de desconto no Open Archiver

Implante Open Archiver com instalação em um clique.

Arquivamento de e-mail de código aberto com foco em conformidade para Gmail, Microsoft 365, IMAP e importações PST com pesquisa de texto completo.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Open Archiver com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Open Archiver

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 59,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
61% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$42,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 149,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renovação por R$ 259,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Open Archiver

O Open Archiver é uma plataforma de arquivamento de e-mail auto-hospedada e de nível de conformidade, que ingere mensagens do Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos e arquivos PST ou MBOX em massa em um arquivo local à prova de adulteração. Os e-mails são armazenados no formato .eml padrão, desduplicados, criptografados em repouso e indexados pelo Meilisearch com o Apache Tika analisando anexos para que cada palavra dentro de PDFs, documentos Word e planilhas se torne instantaneamente pesquisável.

A auto-hospedagem do Open Archiver mantém cada mensagem, anexo e log de acesso em sua própria infraestrutura, enquanto ainda atende aos requisitos de retenção, retenção legal e auditoria dos quais as indústrias regulamentadas dependem. Hashes de arquivo detectam adulteração, políticas de retenção automatizam o gerenciamento do ciclo de vida e um registro de auditoria imutável registra cada acesso.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Open Archiver: principais recursos

Ingestão universal de e-mail

Conecte-se ao Gmail, Microsoft 365, caixas de e-mail IMAP genéricas, arquivos PST, arquivos MBOX ou exportações .eml compactadas para migrações únicas e sincronização contínua em tempo real.

Pesquisar em anexos

Meilisearch indexa cada corpo de email enquanto o Apache Tika extrai texto de PDF, DOCX, XLSX e outros anexos para que as buscas alcancem o conteúdo dos documentos.

Armazenamento inviolável

Todo e-mail e anexo arquivado tem seu hash gerado na ingestão, é criptografado em repouso e verificado com um relatório de integridade para que qualquer modificação seja imediatamente detectada.

Retenção e trilha de auditoria

Políticas de retenção granular automatizam o gerenciamento do ciclo de vida, enquanto um log de auditoria imutável registra quem acessou quais mensagens e quando para relatórios de conformidade.

Armazenamento conectável

Armazene e-mails arquivados no sistema de arquivos local do VPS ou em qualquer backend de armazenamento de objetos compatível com S3, como AWS S3 ou MinIO, sem alterar a implantação.

Reconstrução de tópico

A descoberta de conversas agrupa respostas e encaminhamentos em tópicos completos para que os investigadores possam revisar o contexto completo de qualquer mensagem em uma única visualização.

Por que executar Open Archiver na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Buzz

Buzz

Espaço de trabalho auto-hospedado onde humanos e agentes de IA compartilham as mesmas salas

Selecionar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de código aberto de perguntas e respostas para equipes e comunidades

Selecionar
Artalk

Artalk

Sistema de comentários leve e auto-hospedado com backend em Go e widget JS incorporável

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.