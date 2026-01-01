O Open Archiver é uma plataforma de arquivamento de e-mail auto-hospedada e de nível de conformidade, que ingere mensagens do Gmail, Microsoft 365, servidores IMAP genéricos e arquivos PST ou MBOX em massa em um arquivo local à prova de adulteração. Os e-mails são armazenados no formato .eml padrão, desduplicados, criptografados em repouso e indexados pelo Meilisearch com o Apache Tika analisando anexos para que cada palavra dentro de PDFs, documentos Word e planilhas se torne instantaneamente pesquisável.

A auto-hospedagem do Open Archiver mantém cada mensagem, anexo e log de acesso em sua própria infraestrutura, enquanto ainda atende aos requisitos de retenção, retenção legal e auditoria dos quais as indústrias regulamentadas dependem. Hashes de arquivo detectam adulteração, políticas de retenção automatizam o gerenciamento do ciclo de vida e um registro de auditoria imutável registra cada acesso.