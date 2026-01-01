Matrix Synapse é o servidor local de referência para o protocolo de comunicação aberto Matrix, permitindo mensagens em tempo real, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de arquivos e criptografia de ponta a ponta em uma rede federada de servidores. Confiável por governos, universidades e empresas em todo o mundo, o Synapse permite que seus usuários se comuniquem com segurança, mantendo todos os dados em sua própria infraestrutura.

A federação permite que seu servidor se conecte perfeitamente com outros servidores Matrix, para que seus usuários possam alcançar qualquer pessoa na rede global Matrix. Com pontes para Slack, Discord, IRC e Telegram, o Synapse se integra aos fluxos de trabalho de comunicação existentes sem forçar todos a uma única plataforma.