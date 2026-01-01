Implante o Matrix Synapse com instalação em um clique.
Servidor de chat descentralizado e criptografado de ponta a ponta para comunicação segura em tempo real com suporte total à federação.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Matrix Synapse
Matrix Synapse é o servidor local de referência para o protocolo de comunicação aberto Matrix, permitindo mensagens em tempo real, chamadas de voz e vídeo, compartilhamento de arquivos e criptografia de ponta a ponta em uma rede federada de servidores. Confiável por governos, universidades e empresas em todo o mundo, o Synapse permite que seus usuários se comuniquem com segurança, mantendo todos os dados em sua própria infraestrutura.
A federação permite que seu servidor se conecte perfeitamente com outros servidores Matrix, para que seus usuários possam alcançar qualquer pessoa na rede global Matrix. Com pontes para Slack, Discord, IRC e Telegram, o Synapse se integra aos fluxos de trabalho de comunicação existentes sem forçar todos a uma única plataforma.
Matrix Synapse: principais recursos
Criptografia de ponta a ponta
Todas as mensagens privadas e conversas em grupo são criptografadas por padrão, garantindo que os dados permaneçam privados até mesmo dos administradores do servidor.
Suporte à federação
Comunique-se com usuários em qualquer servidor Matrix em todo o mundo através de uma federação contínua entre servidores.
Pontes de plataforma
Conecte-se a Slack, Discord, IRC, Telegram e outras plataformas através de pontes de protocolo.
Cômodos e espaços
Organize conversas com salas, espaços, tópicos, reações e edição de mensagens para comunicação estruturada.
Chamadas de voz e vídeo
Faça chamadas de voz e vídeo VoIP diretamente nos clientes Matrix sem serviços externos.
Integração SSO
Autenticar usuários através de provedores OIDC, SAML e CAS para single sign-on corporativo.
Por que executar Matrix Synapse na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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