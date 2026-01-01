Implante o Raneto com um clique.
Wiki de base de conhecimento com tecnologia Markdown para Node.js — conteúdo baseado em arquivos com um leitor e editor de navegador limpo.
Escolha um plano VPS para Raneto
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Raneto
Raneto é uma base de conhecimento leve e de código aberto, construída em Node.js, que transforma uma pasta de arquivos Markdown em um site de documentação limpo e pesquisável. Não há banco de dados para gerenciar — o conteúdo vive como arquivos
.md simples em um diretório que você controla, o que torna o controle de versão, backups e a autoria com seu editor favorito diretos. O editor web incluído permite a edição no navegador para usuários não técnicos, enquanto os desenvolvedores podem criar diretamente em sua ferramenta Markdown preferida e deixar o Git cuidar do histórico.
Hospedar o Raneto em um VPS oferece a você uma base de conhecimento privada que você possui totalmente, sem dependência de fornecedor, sem taxas por usuário e com conteúdo que vive como arquivos portáteis em vez de um banco de dados proprietário.
Raneto: principais recursos
Conteúdo baseado em arquivo
Artigos são arquivos Markdown simples em um diretório de conteúdo — versionar com git, fazer backup com rsync, editar com qualquer ferramenta que desejar.
Editor no navegador
Editor integrado permite que usuários não técnicos atualizem páginas diretamente do navegador sem tocar no sistema de arquivos ou executar o git.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa rápida em memória em todas as páginas permite que os leitores encontrem conteúdo imediatamente sem sair do site de documentação.
Hierarquia de categorias
A estrutura de pastas se torna a árvore de navegação, com ordem de classificação personalizada via metadados por pasta, para que sua IA espelhe seu conteúdo.
Layout temático
Troque ou estenda o tema padrão para combinar com a sua marca — os temas Raneto são pacotes simples de HTML, CSS e JS.
Por que executar Raneto na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.