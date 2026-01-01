Raneto é uma base de conhecimento leve e de código aberto, construída em Node.js, que transforma uma pasta de arquivos Markdown em um site de documentação limpo e pesquisável. Não há banco de dados para gerenciar — o conteúdo vive como arquivos .md simples em um diretório que você controla, o que torna o controle de versão, backups e a autoria com seu editor favorito diretos. O editor web incluído permite a edição no navegador para usuários não técnicos, enquanto os desenvolvedores podem criar diretamente em sua ferramenta Markdown preferida e deixar o Git cuidar do histórico.

Hospedar o Raneto em um VPS oferece a você uma base de conhecimento privada que você possui totalmente, sem dependência de fornecedor, sem taxas por usuário e com conteúdo que vive como arquivos portáteis em vez de um banco de dados proprietário.