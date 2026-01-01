Implante Mattermost com instalação de um clique.
Plataforma de mensagens em equipe de código aberto com propriedade total dos dados e controles de segurança de nível empresarial.
Escolha um plano VPS para Mattermost
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mattermost
Mattermost é uma plataforma de colaboração em equipe auto-hospedada que oferece mensagens semelhantes ao Slack, compartilhamento de arquivos, chamadas de voz e automação de fluxo de trabalho — sem abrir mão do controle dos seus dados. Desenvolvida para equipes técnicas e preocupadas com a segurança, ela suporta canais com threads, mais de 800 integrações, SSO, LDAP e arquivamento para conformidade pronto para uso.
A auto-hospedagem do Mattermost em seu próprio VPS elimina as taxas de assinatura por usuário, mantém todas as mensagens e arquivos dentro da sua infraestrutura e atende aos requisitos de soberania de dados comuns em ambientes governamentais, financeiros e de saúde, onde ferramentas exclusivamente baseadas em nuvem não são aceitáveis.
Mattermost: principais recursos
Mensagens Encadeadas
Conversas de equipe organizadas em canais persistentes com pesquisa de texto completo em todo o histórico de mensagens ilimitado.
Integrações Ricas
Conecte-se a mais de 800 ferramentas, incluindo GitHub, Jira, Zoom e Jenkins, com webhooks, comandos slash e um marketplace de plugins.
Voz e Vídeo
Chamadas de áudio e vídeo integradas com compartilhamento de tela mantêm a colaboração em um só lugar sem precisar mudar para ferramentas externas.
Segurança Corporativa
SSO, LDAP, permissões baseadas em função e exportação de conformidade satisfazem requisitos rigorosos de segurança e regulatórios.
Propriedade Completa dos Dados
Todas as mensagens e arquivos ficam no seu VPS — sem acesso de fornecedor, sem taxas por usuário e sem aprisionamento de plataforma.
Por que executar Mattermost na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.