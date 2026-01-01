Mattermost é uma plataforma de colaboração em equipe auto-hospedada que oferece mensagens semelhantes ao Slack, compartilhamento de arquivos, chamadas de voz e automação de fluxo de trabalho — sem abrir mão do controle dos seus dados. Desenvolvida para equipes técnicas e preocupadas com a segurança, ela suporta canais com threads, mais de 800 integrações, SSO, LDAP e arquivamento para conformidade pronto para uso.

A auto-hospedagem do Mattermost em seu próprio VPS elimina as taxas de assinatura por usuário, mantém todas as mensagens e arquivos dentro da sua infraestrutura e atende aos requisitos de soberania de dados comuns em ambientes governamentais, financeiros e de saúde, onde ferramentas exclusivamente baseadas em nuvem não são aceitáveis.