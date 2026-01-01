Mobilizon é uma plataforma gratuita e federada de organização de eventos, construída pela Framasoft e agora gerenciada pela organização sem fins lucrativos Kaihuri. Ela substitui o Facebook Events e o Meetup por uma rede de instâncias independentes que se interconectam através do protocolo ActivityPub, dando a organizadores, ativistas e comunidades um lugar para publicar eventos e grupos sem submeter os participantes a rastreamento de anúncios, coleta de dados ou feeds algorítmicos.

Hospedar o Mobilizon em seu próprio VPS significa que você controla quem se junta à sua instância, quais regras de moderação se aplicam e por quanto tempo os dados do evento são retidos. Sua comunidade mantém seu calendário e lista de membros mesmo que uma única instância — ou uma plataforma comercial inteira — desapareça, porque a federação torna a rede resiliente por design.