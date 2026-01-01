Implante o Mobilizon com um clique.
Organizador de eventos federado de código aberto para comunidades e movimentos que precisam de encontros sem vigilância.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mobilizon
Mobilizon é uma plataforma gratuita e federada de organização de eventos, construída pela Framasoft e agora gerenciada pela organização sem fins lucrativos Kaihuri. Ela substitui o Facebook Events e o Meetup por uma rede de instâncias independentes que se interconectam através do protocolo ActivityPub, dando a organizadores, ativistas e comunidades um lugar para publicar eventos e grupos sem submeter os participantes a rastreamento de anúncios, coleta de dados ou feeds algorítmicos.
Hospedar o Mobilizon em seu próprio VPS significa que você controla quem se junta à sua instância, quais regras de moderação se aplicam e por quanto tempo os dados do evento são retidos. Sua comunidade mantém seu calendário e lista de membros mesmo que uma única instância — ou uma plataforma comercial inteira — desapareça, porque a federação torna a rede resiliente por design.
Mobilizon: principais recursos
Federação ActivityPub
Conecte-se com Mastodon, PeerTube e todas as outras instâncias do Mobilizon para que os participantes sigam eventos e grupos em toda a fediverse a partir de uma única conta.
Grupos e discussões
Crie grupos persistentes com publicações, recursos e tópicos de discussão compartilhados para que a organização continue entre os eventos, e não apenas no dia.
Privacidade por padrão
Sem rastreadores de terceiros, sem publicidade e sem e-mail necessário para eventos públicos — os participantes podem confirmar presença anonimamente ou com uma identidade federada.
Perfis de multi-identidade
Mantenha identidades separadas para ativismo, trabalho e hobbies em uma única conta para que a vida pessoal permaneça separada da organização pública.
Mapas e geolocalização
A pesquisa de locais e os mapas de eventos com tecnologia OpenStreetMap ajudam as comunidades locais a encontrar eventos próximos sem enviar dados para provedores de mapas comerciais.
Moderação auto-hospedada
Defina regras para toda a instância, aprove contas novas e bloqueie servidores hostis — toda decisão de moderação permanece no seu VPS em vez de uma plataforma central.
Por que executar Mobilizon na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.