Implante Spliit com instalação em um clique.
Aplicativo gratuito e de código aberto para divisão de despesas para grupos — acompanhe os custos compartilhados e acerte as contas sem assinaturas.
Escolha um plano VPS para Spliit
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Spliit
Spliit é uma alternativa auto-hospedada ao Splitwise que permite a grupos de amigos, colegas de casa ou viajantes rastrear despesas compartilhadas e calcular quem deve o quê. Crie um grupo, adicione despesas conforme elas acontecem, e o Spliit calcula os saldos automaticamente — nenhuma conta é necessária para os participantes, basta compartilhar um link.
Auto-hospedar o Spliit significa que seus dados financeiros — quem gastou o quê, com quem e no quê — nunca vão para um servidor de terceiros ou são usados para publicidade. Não há níveis de assinatura, nem recursos premium bloqueados, e nenhuma preocupação com a portabilidade de dados: sua instância, seus dados, seu controle.
Spliit: principais recursos
Não precisa de conta
Compartilhe um link de grupo e qualquer pessoa pode adicionar ou visualizar despesas imediatamente — sem necessidade de cadastro ou verificação de e-mail para os participantes.
Cálculo automático de saldo
Spliit calcula quem deve a quem após cada despesa, minimizando o número de transações necessárias para acertar as contas de um grupo.
Digitalização de recibos
Fotografe um recibo e o Spliit extrai o valor automaticamente, acelerando o lançamento de despesas sem digitação manual.
Divisão desigual de despesas
Divida os custos por valores exatos, porcentagens ou cotas — não apenas igualmente — para situações em que uma pessoa usa mais do que as outras.
Categorias de despesas e pesquisa
Categorize as despesas por categoria e filtre o histórico para encontrar qualquer transação rapidamente em grupos de longa duração.
Por que executar Spliit na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.