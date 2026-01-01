Spliit é uma alternativa auto-hospedada ao Splitwise que permite a grupos de amigos, colegas de casa ou viajantes rastrear despesas compartilhadas e calcular quem deve o quê. Crie um grupo, adicione despesas conforme elas acontecem, e o Spliit calcula os saldos automaticamente — nenhuma conta é necessária para os participantes, basta compartilhar um link.

Auto-hospedar o Spliit significa que seus dados financeiros — quem gastou o quê, com quem e no quê — nunca vão para um servidor de terceiros ou são usados para publicidade. Não há níveis de assinatura, nem recursos premium bloqueados, e nenhuma preocupação com a portabilidade de dados: sua instância, seus dados, seu controle.