Implante Polaris com instalação em um clique.
Leve servidor de streaming de música alimentado por Rust que coloca sua coleção pessoal em todos os dispositivos que você possui.
Escolha um plano VPS para Polaris
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Polaris
Polaris é um servidor de streaming de música de código aberto escrito em Rust, construído para disponibilizar uma biblioteca de música pessoal a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel com hardware mínimo. O núcleo Rust mantém o uso de memória e a carga da CPU baixos o suficiente para rodar confortavelmente em planos de VPS de nível básico, enquanto indexa confortavelmente bibliotecas com dezenas de milhares de faixas nos formatos FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF.
Hospedar o Polaris por conta própria mantém cada álbum, rip e download do Bandcamp sob seu controle, sem taxa mensal, sem rotatividade de catálogo e sem dados de escuta vendidos a terceiros. A primeira pessoa a abrir a interface web completa um breve assistente de configuração que emparelha o caminho da biblioteca com uma conta de administrador, para que as credenciais iniciais nunca apareçam em logs ou no modelo de implantação.
Polaris: principais recursos
Desempenho do Rust
A implementação nativa em Rust mantém o uso de memória e CPU baixo para que uma grande biblioteca seja transmitida sem problemas, mesmo nos menores planos VPS.
Suporte a formato sem perdas
Transmite FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV e AIFF com qualidade original, sem recodificação forçada dos seus masters.
Assistente de configuração do primeiro acesso
Um fluxo de boas-vindas guiado associa sua pasta de música a uma conta de administrador no primeiro carregamento, sem credenciais padrão codificadas na imagem.
Playlists multi-usuário
Cada membro da família tem sua própria conta, playlists e histórico de reprodução sem misturar bibliotecas em um servidor compartilhado.
API compatível com Subsonic
Expõe uma API compatível com Subsonic para que dezenas de clientes iOS, Android e desktop da comunidade possam se conectar sem um aplicativo proprietário.
Administração via navegador
Toda a configuração — usuários, pontos de montagem, DDNS, regras de arte do álbum — é editável a partir da interface web sem precisar entrar no container via shell.
Por que executar Polaris na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.