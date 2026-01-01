Implante Phoenix com instalação em um clique.
Plataforma de observabilidade de IA de código aberto para rastreamento, avaliação e monitoramento de aplicações LLM e agentes de IA em produção.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Phoenix
Phoenix é uma plataforma de observabilidade de IA de código aberto desenvolvida pela Arize AI para equipes que desenvolvem aplicações com grandes modelos de linguagem, agentes e pipelines de recuperação. Ela captura cada rastro produzido pela sua aplicação através da instrumentação padrão OpenTelemetry, exibindo latência, uso de tokens e qualidade de resposta para que os engenheiros possam identificar regressões antes que cheguem aos clientes. Com integrações prontas para uso para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e a maioria dos outros frameworks de IA, o Phoenix se encaixa em pipelines existentes sem reescritas de código.
Hospedar o Phoenix em seu próprio VPS mantém prompts, saídas de modelo e contexto de recuperação em uma infraestrutura que você controla. Não há taxas por rastro ou restrições de residência de dados — armazene tanta telemetria quanto seu disco permitir.
Phoenix: principais recursos
Rastreamento OpenTelemetry
Capture a árvore de execução completa de cada chamada de LLM, invocação de ferramenta e etapa de recuperação usando o protocolo OTLP padrão.
Estrutura de avaliação
Execute avaliadores LLM-as-a-judge e baseados em código em todos os conjuntos de dados para pontuar a qualidade da resposta e detectar regressões antes da implantação.
Playground de Prompts
Iterar em prompts lado a lado entre modelos e parâmetros sem tocar no código do aplicativo ou reimplantar.
Integrações de Framework
Instrumentação de fácil integração para LangChain, LlamaIndex, DSPy, Haystack, OpenAI, Anthropic, Bedrock e Vertex AI.
Experimentos de conjunto de dados
Crie conjuntos de dados a partir de rastros de produção e reproduza-os contra novas versões de prompt ou modelo para comparar os resultados.
Análise de incorporação
Inspecione a qualidade da recuperação com visualizações de embedding que revelam desvio, clusters e resultados de baixa relevância.
Por que executar Phoenix na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.