Phoenix é uma plataforma de observabilidade de IA de código aberto desenvolvida pela Arize AI para equipes que desenvolvem aplicações com grandes modelos de linguagem, agentes e pipelines de recuperação. Ela captura cada rastro produzido pela sua aplicação através da instrumentação padrão OpenTelemetry, exibindo latência, uso de tokens e qualidade de resposta para que os engenheiros possam identificar regressões antes que cheguem aos clientes. Com integrações prontas para uso para LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e a maioria dos outros frameworks de IA, o Phoenix se encaixa em pipelines existentes sem reescritas de código.

Hospedar o Phoenix em seu próprio VPS mantém prompts, saídas de modelo e contexto de recuperação em uma infraestrutura que você controla. Não há taxas por rastro ou restrições de residência de dados — armazene tanta telemetria quanto seu disco permitir.